سفير أستراليا: يجب على المصريين أن يستفيدوا من استحاق التصويت بانتخابات النواب لصالح مصر

قال القنصل هاني ناجي سفير استراليا، أثناء الاتصال به من غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات للاطمئنان على تصويت المصريين بالخارج بانتخابات مجلس النواب وبخاصة في دولة أستراليا إنه يوجه الشكر للهيئة ووزير الخارجية علي تقديم الدعم والمساعدة والتوجيهات المستمرة، وذلك يعكس وعي المصريين، وأن العملية الانتخابية تسير بيسر وسلاسة.

وأضاف موجها رسالة للمصريين بأن يستفيدوا من هذا الاستحقاق ويشاركوا في الانتخابات لصالح مصر والمصريين.

ووجه القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر لوزير الخارجية ووزارة الخارجية علي افتتاح المقرات الانتخابية الجديدة، بانتخابات مجلس النواب 2025، وأن غرفة العمليات تتابع علي مدار الساعة سير اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

عقدت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي أحمد بندارى مؤتمرًا صحفيًا بمقر الهيئة، لإطلاع الرأي العام على مستجدات بدء التصويت في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

أجرى القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات اتصالا عبر الفيديوكونفرانس مع رؤساء اللجان الفرعية بالخارج من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية، لمعرفة آخر المستجدات في اليوم الأول من انتخابات المصريين في الخارج.

وقال بنداري، إنه تم فتح 105 مقرات انتخابية حتى الآن من اجمالي 139 مقرا انتخابيا لتصويت المصريين بالخارج، وتم تقديم طلبات من عدد من المترشحين لإيفاد مندوبين عنهم في عدد من السفارات بالخارج لمتابعة سير العملية الانتخابية، وأنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت بالدول العربية، إنه سيتم متابعة اليوم الأول للتصويت بالمرحلة الأولي من انتخابات مجلس النواب في 139 مقرا في 117 دولة وتمت اضافة 3 لجان في دولة العراق.

قال القاضي أحمد بنداري إنه تم تسجيل بعض الكثافات في التصويت بالدول العربية، وإنه تم فتح 105 مقرات انتخابية حتى الآن من اجمالي 139 مقرا انتخابيا لتصويت المصريين بالخارج، وسيتم فتح باقي اللجان تباعًا على مدار اليوم.