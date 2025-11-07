محافظ الإسكندرية يتابع حادث حريق بمخزن ملابس بمساكن الناصرية

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بشأن نشوب حريق بمخزن ملابس تابع لأحد مصانع النسيج بمنطقة مساكن الناصرية بنطاق حي العامرية.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد ٥ سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية، و٣ سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، كما أسفر الحادث عن إصابة أحد العاملين بحالة اختناق .

ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، ومراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بالمصانع والمخازن الواقعة في المنطقة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المختصة حتى الانتهاء من جميع أعمال التأمين ورفع المخلفات.