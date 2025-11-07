قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من ميلانو إلى المنامة وأثينا.. المغتربون يجتمعون في حب مصر والتصويت في انتخابات مجلس النواب
إماراتي وأوروبي.. طاقم تحكيم مباريات السوبر المصري
الحوثي: أسقطنا لأمريكا 22 طائرة إم كيو-9 بسبب مساندتها للاحتلال
نقيب الموسيقيين في المنيا يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي
من برلين إلى بريتوريا.. رسائل حاسمة من الرئيس السيسي تحدد ملامح التعاون مع 6 دول
رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية: مصر في حتة تانية بتنظيمها البطولات الدولية
محافظ الإسكندرية يتابع حادث حريق بمخزن ملابس بمساكن الناصرية
مصر علي موعد مع إنجاز طبي جديد .. تفاصيل إنشاء مستشفى النيل للأطفال
أشرف عبد الغني: «علم الروم» نقلة نوعية اقتصاديًا واجتماعيًا
تعرف على موعد ومكان عزاء والد محمد رمضان
أحمد الكاس يعلن تشكيل منتخب مصر لمواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17
الزمالك يؤدي مرانه في الجيمانزيوم استعدادا لمواجهة الأهلي بـ نهائي السوبر
محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع حادث حريق بمخزن ملابس بمساكن الناصرية

حريق بمصنع بالاسكندرية
حريق بمصنع بالاسكندرية
أحمد بسيوني

تابع الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، فور تلقي غرفة عمليات المحافظة بلاغًا بشأن نشوب حريق بمخزن ملابس تابع لأحد مصانع النسيج بمنطقة مساكن الناصرية بنطاق حي العامرية.

وعلى الفور، تم الدفع بعدد ٥ سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية، و٣ سيارات إسعاف إلى موقع الحريق، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، كما أسفر الحادث عن إصابة أحد العاملين بحالة اختناق .

ووجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين الموقع، ومراجعة اشتراطات السلامة والحماية المدنية بالمصانع والمخازن الواقعة في المنطقة، مؤكدًا أن المحافظة تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع الجهات المختصة حتى الانتهاء من جميع أعمال التأمين ورفع المخلفات.

الاسكندرية حريق العامرية الناصرية اسعاف

