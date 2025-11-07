قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

التنمية المحلية: تبادل الخبرات والتكنولوجيا في الحد من الكوارث بين مصر والصين

المنتدي الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي
المنتدي الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي
ايمان البكش

يشارك وفد رفيع المستوى من وزارة التنمية المحلية في المنتدي الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ والذي عُقد في مدينة سانيا بجمهورية الصين الشعبية وذلك من 5 إلى 7 نوفمبر 2025.

وذلك بتكليف من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة.

وقد ضم وفد الوزارة كل من السفير حسام القاويش مساعد وزيرة التنمية المحلية للتعاون الدولى ، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية.

وخلال الجلسة الافتتاحية الوزارية الأولى للمؤتمر أكد السفير حسام القاويش دعم مصر الكامل لجهود التعاون الدولي في مواجهة الكوارث الطبيعية وتعزيز قدرات الدول النامية في مجال إدارة الطوارئ والإنقاذ ، مؤكداً أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا الاستعداد لمواجهة الكوارث وبناء القدرات الوطنية، في ضوء التحديات العالمية المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ والأمن الإنساني .

كما عقد مساعد وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً مع نائب الوزير الصينى لادارة الطوارىء ، و الذي أكد خلاله على تطلع بلاده لإنشاء منصة رقمية مشتركة لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الحد من مخاطر الكوارث بين مصر والصين ، و أقترح نائب الوزير الصينى توطيد العلاقات الثنائية مع مصر من خلال تنفيذ  برامج تدريبية مشتركة بين البلدين ، الأمر الذى رحب به الجانب المصرى وأبدى استعداده لوضع برنامج تنفيذى فى القريب العاجل .

ومن جانبه أكد الدكتور سعيد حلمى على أهمية تعزيز البنية التحتيه الحيوية والتبادل التقنى والمعرفى فضلاً عن تطوير أنظمة الإنذار المبكر و التطلع إلى توسيع مجالات التعاون مع الدول المشاركة بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الأرواح والممتلكات.

وخلال الجلسة الوزارية الثانية أكد السفير حسام القاويش التزام مصر بمواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين في إطار مبادرة الحزام والطريق لتطوير آليات الإنقاذ المشترك، وتبادل الخبرات، وتنفيذ البرامج التدريبية التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الأمن الإنساني والتنمية المستدامة في مختلف الدول ، لافتاً إلى تنظيم وزارة التنمية المحلية دورة تدريبية إقليمية متخصصة لتأهيل مسؤولي الطوارئ الأفارقة، شارك فيها 21 مسؤولًا حكوميًا من 18 دولة إفريقية، بحضور نخبة من الخبراء الوطنيين والدوليين، من بينهم ممثلون عن مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث ووزارة إدارة الطوارئ الصينية.

وحرص السفير حسام القاويش فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الوزارية الثانية علي التعريف بجهود مصر في تطوير منظومتها لإدارة الطوارئ عبر دمج الحكومة المركزية والإدارات المحلية ضمن إطار وطني موحد، مزود بأحدث تقنيات الإنذار المبكر والتطبيقات الرقمية لتحليل البيانات بما يساهم في اتخاذ قرارات سريعة ومدروسة أثناء الأزمات، ويسهم في تحقيق هدفنا المتمثل في بناء أنظمة أكثر صلابة ومرونة.

وفي السياق ذاته شارك وفد وزارة التنمية المحلية في فعاليات التدريب الذى قام به الجانب الصينى لعمليات إنقاذ بحرية كنوع من التدريب على إمكانيات جمهورية الصين والذي قامت به الجهات المعنية كنوع من التدريب والتعريف بالإمكانيات الصينية في هذا الشأن .

كما عقد مساعد الوزيرة للتعاون الدولى عدد من اللقاءات الصحفية والإعلامية مع وسائل الإعلام الصينية للتحدث عن المشاركة المصرية في المؤتمر الوزاري ودور مصر فى المنتدى والتعاون بين مصر والصين في مختلف المجالات.

