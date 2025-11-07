قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعثة الأهلي تصل فندق الإقامة في أبوظبي

عبدالحكيم أبو علم

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، فندق الإقامة بالعاصمة أبوظبي منذ قليل، استعدادًا لخوض الفريق مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري.

وكانت البعثة قد غادرت فندق الإقامة بمدينة العين الإماراتية ظهر اليوم، متجهة إلى أبوظبي لخوض نهائي البطولة.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرةى على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

