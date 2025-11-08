قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمر كمال ومحمود الليثي يجريان البروفات النهائية قبل إحياء ختام السوبر المصري غداً| خاص
غداً.. افتتاح جامعة الأقصر الأهلية بمدينة طيبة الجديدة
عمرو أديب: الجلابية البلدي قمة الراحة وآخر ألاجة
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يفتتح مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات غدا
يعمل دون سائق.. موعد تشغيل مونوريل العاصمة الجديدة 2025 وأسعار التذاكر
الأمم المتحدة: موجة جديدة من تفشي الكوليرا في عدد من المناطق بالسودان
في العطلات .. أحمد موسى يعلن خبرا مهما عن المتحف المصري الكبير
الأمم المتحدة: تدهور الوضع الصحي مرتبط بانهيار الخدمات بالسودان
أهالي بنها يشيعون جثمان الطفل يوسف الغارق بالرياح التوفيقي في بنها
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق بنها شبرا الحر
رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور
الطريق إلى الخلود هدية الرئيس السيسي لقادة وزعماء العالم | أحمد موسى يكشف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عبد العاطي يناقش مع وزير البترول جذب الاستثمارات الأجنبية

وزير الخارجية يستقبل وزير البترول والثروة المعدنية
وزير الخارجية يستقبل وزير البترول والثروة المعدنية
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك فى إطار التنسيق الدورى بين وزارتى الخارجية والبترول.

أكد الوزيران، حرصهما المتبادل على مواصلة التعاون بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للمنافسة عالمياً، لاسيما من خلال "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج" التي تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والإنتاج للبترول والغاز.

وشدد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع دول المنطقة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة والاستفادة من بنيتها التحتية. كما أشار إلى أهمية تبادل الخبرات مع الدول المنتجة للطاقة في مجالات الإنتاج والاستخراج، والتركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق انطلاقة قوية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي آخر مستجدات المشروعات القائمة بين مصر ودول المنطقة لربط حقول الغاز بالمرافق المصرية وتعزيز أمن الطاقة، مشيداً بنجاح نماذج الشراكات الإقليمية في مجال الغاز الطبيعي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متقدمة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل، بما يتيح تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي .

كما أكد وزير البترول على اهمية إبراز كفاءة وتميز الشركات والمشروعات البترولية المصرية وقدرتها على تنفيذ المشروعات الكبري خارج البلاد، من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية لفتح فرص جديدة في الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة وانها تمتلك سجلاً حافلاً في العديد من الأسواق.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية قطاع البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

الإيجار القديم

بعد تأجيل دعوى وقف تنفيذ قانون الإيجار القديم.. تفاصيل الزيادة للسكني والمحلات

ترشيحاتنا

أرشيفية

إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق في اقتحام الاحتلال لقرية سالم

غسان النويمي

غسان النويمي: مؤتمر ومعرض الحج محطة رئيسية للاستعداد المبكر للموسم القادم

"اليونيفيل": استمرار الهجمات والخروقات الإسرائيلية في لبنان تشكل قلقا لنا

"اليونيفيل": استمرار الهجمات والخروقات الإسرائيلية في لبنان تشكل قلقا لنا

بالصور

فوائد مذهلة للشوكولاتة الداكنة.. كيف يحسّن الكاكاو صحة القلب والدماغ والمزاج؟

فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية
فوائد الشوكولاتة الصحية

رغم حزنه على وفاة والده.. محمد رمضان يعزي فى السيناريست أحمد عبد الله | صور

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

للفئة المتوسطة .. 5 سيارات SUV صينية في مصر

سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية
سيارات SUV صينية

5 أطعمة تعزّز صحة الغدة الدرقية.. تدعم إنتاج الهرمونات

الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية
الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية

فيديو

إسماعيل الليثي

من فرحة عيد ميلاد لحادث مأساوي.. هل الحسد ضرب إسماعيل الليثي؟

زواج امال ماهر

زفاف سري وحب مُعلن: آمال ماهر تفاجئ الجمهور برسالة قلب مفتوح

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد