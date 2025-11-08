عبد العاطي يناقش مع وزير البترول جذب الاستثمارات الأجنبية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك فى إطار التنسيق الدورى بين وزارتى الخارجية والبترول.

أكد الوزيران، حرصهما المتبادل على مواصلة التعاون بين الوزارتين لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع البترول، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية للمنافسة عالمياً، لاسيما من خلال "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج" التي تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات البحث والإنتاج للبترول والغاز.

وشدد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة مع دول المنطقة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة والاستفادة من بنيتها التحتية. كما أشار إلى أهمية تبادل الخبرات مع الدول المنتجة للطاقة في مجالات الإنتاج والاستخراج، والتركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لتحقيق انطلاقة قوية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، استعرض المهندس كريم بدوي آخر مستجدات المشروعات القائمة بين مصر ودول المنطقة لربط حقول الغاز بالمرافق المصرية وتعزيز أمن الطاقة، مشيداً بنجاح نماذج الشراكات الإقليمية في مجال الغاز الطبيعي، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متقدمة تشمل محطات إسالة الغاز وشبكات النقل، بما يتيح تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي .

كما أكد وزير البترول على اهمية إبراز كفاءة وتميز الشركات والمشروعات البترولية المصرية وقدرتها على تنفيذ المشروعات الكبري خارج البلاد، من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية لفتح فرص جديدة في الأسواق الإقليمية والعالمية خاصة وانها تمتلك سجلاً حافلاً في العديد من الأسواق.