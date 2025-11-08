سيلفيا النقادي: إنجاز كتاب الطريق إلى الخلود عن المتحف الكبير في وقت قياسي

أكدت الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي، رئيس تحرير كتاب الطريق إلى الخلود، أن كتاب الطريق إلى الخلود مكون من 330 صفحة يتحدث عن المتحف المصري الكبير والحضارة المصرية القديمة .



وقالت سيلفيا النقادي في حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لما عرض عليا فكرة الكتاب قلقت وفكرت في الموضوع ده يناير الماضي ".

وتابعت سيلفيا النقادي:" قمنا بإنجاز كتاب الطريق إلى الخلود عن المتحف المصري الكبير في وقت قياسي ".



وأكملت سيليفيا النقادي :" ركزنا على فكرة الخلود لأنها أساس أفكار الحضارة المصرية "

ولفتت سيلفيا النقادي :" كان معنا فريق عمل متخصص عكف على تحرير كتاب الطريق إلى الخلود وهو مكتوب باللغة الإنجليزية "، مضيفة:" وزن الكتاب 4 كيلو ".