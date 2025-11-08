السفارة الكويتية تتابع التحقيق في واقعة تحرش شابين خليجيين بفتاة على كورنيش النيل

أوفدت السفارة الكويتية في القاهرة مندوبا رسميا لمتابعة مجريات التحقيق التي تباشرها الجهات الأمنية والقضائية المصرية في واقعة تحرش شابين يحملان الجنسية الكويتية بفتاة أثناء سيرها على كورنيش النيل، وهي الحادثة التي أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأكدت السفارة، في بيان لها، أن متابعة الواقعة تأتي في إطار حرصها على الوقوف على تفاصيل الحادث والإجراءات القانونية المتخذة بحق مواطنيها، وضمان سير التحقيقات وفق القنوات الرسمية بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين عقب بلاغ تقدمت به الفتاة، أفادت فيه بتعرضها للتحرش والملامسة الجسدية بطريقة غير لائقة.

وكشفت تحريات المباحث أن أحد المتهمين ضابط كويتي، بينما الآخر مجند مفصول، واعترف الثاني بارتكاب الواقعة وهو في حالة غير وعي، في حين أقر الأول بأن صديقه هو من تعمد مضايقة الفتاة.

وأشارت التحريات إلى أن أحد المتهمين حاول الهروب إلى الإسكندرية بعد انتشار مقطع الفيديو المتداول عن الواقعة، إلا أن قوات الأمن تمكنت من تحديد مكانه والقبض عليه.

وقررت جهات التحقيق عرض المتهمين، وهما الضابط تركي.م والمجند المفصول محمد.ب، على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.