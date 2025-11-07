معملتش حاجة .. أمن القاهرة يضبط أجنبيا تحرش بـ فتاة على كورنيش النيل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب أجنبي متهم بالتحرش بفتاة على كورنيش النيل بمنطقة بولاق ابو العلا.

رصدت الأجهزة الأمنية مقطع فيديو متداول تضمن ظهور فتاة حال قيام شاب بالتحرش بها ومضايقتها ومحاولتها الهروب منه وبالفحص تبين عدم تحرير محضر بالواقعة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المتهم وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتبين أنه شاب عشريني يحمل جنسية أجنبية.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الشاب جاء إلي البلاد في رحلة سياحية مدتها أسبوع وأثناء تواجده بمحيط مركز تجاري شهير قام بمضايقة الفتاة وتحرش بها.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وبمواجهة المتهم نفى تحرشه بالفتاة أو مضايقتها وأن الواقعة تتمثل في أنه انثاء مرورها نشبت بينهما مشادة كلامية.