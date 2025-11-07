بمناسبة افتتاح المتحف الكبير .. نادي 6 أكتوبر ينظم مهرجان اليوم الفرعوني

​

نظم نادي 6 أكتوبر الرياضي برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي، مهرجانًا مميزًا تحت عنوان "اليوم الفرعوني"، وذلك احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أبرز الصروح الثقافية في العالم، حيث شهد المهرجان أجواءً مفعمة بالفخر والانتماء للحضارة المصرية العريقة.

وشارك في المهرجان عدد كبير من أعضاء النادي وأسرهم، الذين حرصوا على دعم فكرة ربط الأجيال الجديدة بتاريخها العريق.

تضمنت فعاليات اليوم الفرعوني عروضًا فنية مستوحاة من التراث المصري القديم، وورش رسم للأطفال حول الرموز الفرعونية، إضافة إلى معرض للحرف اليدوية والملابس المستوحاة من الطراز الفرعوني. كما شهد المهرجان فقرات موسيقية وغنائية تجسد الروح المصرية الأصيلة.

وأكد دكتور عبد اللطيف صبحي رئيس نادي 6 أكتوبر ، أن إقامة المهرجان تأتي في إطار حرص النادي على نشر الوعي الثقافي وتعزيز الانتماء الوطني، تزامنًا مع الحدث التاريخي المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يعد أيقونة جديدة في مسيرة الحضارة المصرية.

وأشاد أعضاء النادي بحسن التنظيم وتنوع الفعاليات، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تساهم في ترسيخ قيم الاعتزاز بالهوية المصرية وربط الأجيال الشابة بتاريخ بلادهم المجيد.