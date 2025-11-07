بسبب سمسرة بيع شقة .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة البيضاء بمنطقة مساكن ناصر بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات ، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول سيدة ونجلتها وشخصين "3 منهم مصابين بكدمات وجروح متفرقة وبحوزة أحدهم سلاح أبيض"، و طرف ثان عامل " مصاب بجرح" وبحوزته سلاح أبيض"، جمعيهم يقيمون بدائرة القسم ، بسبب خلافات مالية حول سمسرة إحدى الشقق بين الأولى من الطرف الأول مع الطرف الثانى قام على إثرها الطرفين بالتعدى على بعضهم بإستخدام أسلحة بيضاء وإحداث ما بهم من إصابات.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.