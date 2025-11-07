الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية

أدان الأزهر الشريف التفجير المروّع الذي وقع داخل أحد المساجد في مجمع مدارس بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن إصابة عشرات الطلاب.

وأكد الأزهر في بيان اليوم، الجمعة، أن استهداف الأبرياء الآمنين في المساجد وهم يؤدون شعائر دينهم جريمة ضد الإنسانية، واعتداء صارخ على القيم الأخلاقية التي جاءت لصيانة النفس البشرية وحماية المجتمعات من الفوضى والدمار، ودليل على تجرد مرتكبي هذه الجريمة من كل تعاليم الدين وتنكرهم لكل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وأعرب الأزهر الشريف عن كامل تضامنه مع جمهورية إندونيسيا حكومةً وشعبًا، داعيًا الله تعالى أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الشعب الإندونيسي وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء.

إصابة 54 شخصا في انفجار داخل مسجد بجاكرتا

وكانت وكالة رويترز نقلت عن الشرطة الإندونيسية، إن انفجارًا وقع داخل أحد المساجد في العاصمة جاكرتا خلال صلاة الجمعة، ما أسفر عن إصابة 54 شخصًا على الأقل.

وأفادت السلطات بأن فرق الإسعاف والدفاع المدني هرعت إلى الموقع، فيما فتح تحقيق موسع لتحديد سبب الانفجار وما إذا كان ناجمًا عن عمل متعمد أو حادث عرضي.

ولم تعلن الشرطة حتى الآن عن وجود قتلى أو عن هوية المشتبه بهم، بينما تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات قريبة من موقع الحادث.