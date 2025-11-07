تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مواجهة لقب السوبر المصري بالإمارات

يترقب عشاق الكرة المصرية والعربية القمة المنتظرة بين الأهلي والزمالك، المقررة مساء الأحد المقبل على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025، في مواجهة مكررة تعيد إلى الأذهان نهائي الموسم الماضي الذي انتهى بتتويج الأهلي بركلات الترجيح بعد مباراة مثيرة.

وتأتي المباراة وسط أجواء حماسية كبيرة، إذ يسعى الأهلي للحفاظ على لقبه وإضافة بطولة جديدة إلى خزائنه، بينما يدخل الزمالك اللقاء بثوب مختلف ورغبة قوية في الثأر واستعادة الكأس الغائبة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري

واستقر الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على ملامح تشكيل الفريق الذي سيخوض به المباراة المرتقبة، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية – أليو ديانج – محمد بن رمضان (طاهر محمد طاهر).

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو – محمود حسن تريزيجيه – أشرف بن شرقي.

ويغيب عن صفوف الأهلي الثنائي حسين الشحات وأشرف داري بسبب الإصابة، فيما تحوم الشكوك حول جاهزية إمام عاشور ومحمد شريف، بينما تعرض السلوفيني نتيس جراديشار لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا، وما زال موقفه من المشاركة أمام الزمالك غامضًا حتى الآن.

القمة تتجدد بين قطبي الكرة المصرية

وتحمل مواجهة الأحد طابعًا خاصًا، كونها تأتي بعد سلسلة من اللقاءات المتقاربة بين الغريمين في البطولات المحلية والقارية، وسط تقارب كبير في المستويات الفنية.

ويأمل الأهلي في مواصلة تفوقه التاريخي في البطولة، بعدما نجح في حصد اللقب في أكثر من مناسبة أمام منافسه التقليدي، بينما يسعى الزمالك بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا إلى كسر عقدة النهائيات أمام الأحمر وتحقيق بداية جديدة تمنح الفريق دفعة معنوية قوية للموسم الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تُنقل عبر قنوات «أون تايم سبورتس 1» داخل مصر، إضافة إلى قناتي «أبو ظبي الرياضية» و«دبي الرياضية» في بث مباشر للجماهير العربية التي تترقب كلاسيكو الكرة المصرية على الأراضي الإماراتية.