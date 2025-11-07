قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
إسلام مقلد

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية نحو ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مساء الأحد المقبل، حيث يحتضن القمة المنتظرة بين الزمالك والأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري 2025، في مواجهة كلاسيكية متجددة يسعى خلالها كل فريق لانتزاع اللقب على حساب غريمه الأزلي.

ويدخل الزمالك اللقاء تحت قيادة مدربه أحمد عبد الرؤوف، الذي يبحث عن أول تتويج له في مسيرته مع القلعة البيضاء، بينما يأمل في كسر هيمنة الأهلي على البطولة في السنوات الأخيرة، وإعادة البريق للفريق بعد مشوار متقلب هذا الموسم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري

واستقر الجهاز الفني للفريق الأبيض على ملامح التشكيل الأساسي المنتظر أمام الأهلي، والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمود بنتايج – ناصر ماهر.

خط الهجوم: شيكو بانزا – سيف الدين الجزيري.

غيابات مؤثرة تضرب صفوف الزمالك

ويفتقد الزمالك في هذه المواجهة المرتقبة جهود لاعب الوسط نبيل عماد دونجا بسبب الإيقاف، إلى جانب غياب ناصر منسي لأسباب فنية. كما تحوم الشكوك حول جاهزية الثنائي البرازيلي خوان بيزيرا ومحمد صبحي اللذين غابا عن لقاء بيراميدز بسبب الإصابة، بالإضافة إلى عدي الدباغ الذي تعرض لإصابة خلال المباراة ذاتها.

قمة بين قطبي الكرة المصرية

ويأمل الزمالك في الثأر من خسارته أمام الأهلي في نهائي النسخة الماضية من السوبر المصري، والتي حسمها الفريق الأحمر بركلات الترجيح، بينما يسعى الأبيض لتأكيد استفاقته وتحقيق اللقب في أجواء جماهيرية مميزة تشهدها الملاعب الإماراتية دائمًا عند استضافة الكلاسيكو المصري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية القمة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تُنقل المباراة عبر قنوات «أون تايم سبورتس 1» داخل مصر، إضافة إلى قناتي «أبو ظبي الرياضية» و«دبي الرياضية»، اللتين تنقلان الحدث لجماهير الكرة العربية المنتظرة لهذا الصدام الكبير بين قطبي الكرة المصرية.

