حقك عليا .. أول رد من روبي بعد الزج باسمها في خلافات أسرية

فاجأت النجمة روبي جمهورها قبل قليل، وأطلقت بوستر أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "حقك عليا"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

ويُعد البوستر الجديد أول رد من روبي بعد الزج باسمها في أزمة أسرية على غير الحقيقة، خاصة بعد توضيح إدارة أعمالها بأنها ليست طرفًا في أي خلافات، ليأتي الرد من خلال عمل فني جديد.

وتستعد روبي خلال الأيام القليلة المقبلة لإطلاق أغنيتها الجديدة "حقك عليا" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وعلى مختلف منصات الموسيقى الرقمية.

وتأتي الأغنية بعد سلسلة من الحفلات الناجحة التي أحيتها روبي خلال الفترة الماضية داخل مصر وخارجها، كما تستعد لطرح مجموعة من الأغنيات الجديدة خلال المرحلة القادمة.

أغاني روبي

وكانت طرحت الفنانة روبي أحدث أغانيها “ثانيتين” منذ قليل عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقي المختلفة.

وتأتي الأغنية ضمن خطة النجمة روبي لإطلاق مجموعة من الأغنيات على مدار الصيف وهي من كلمات الشاعر الغنائي فلبينو ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي.

كلمات أغنية ثانيتين

جوه حتة

مش هاقول فين

دخل سحرنا

وخطف العين

طول بعرض

جابني أرض

جريت سألت

الحلو منين؟

قالي نرقص.. قولت طبعا

قربت منه في ثانيتين

قالي يا أسمر.. جسمي قشعر

مبقتش أجمع كلمتين

ورقصنا رقصة

خلتني انسى

عنواني ساكنه انا فين

حبيت في لحظة

والناس ملاحظة

والله خايفة مالعين

ورقصنا رقصة

خلتني انسى

عنواني ساكنة أنا فين

خليني طايرة

يا حبيبي طايرة

للصبح.. معاك.. ومش ماشيين

بعدك إنت

هحب أنا مين؟

واحنا لبعض

حبيبي لايقين

قالي صح

ودي عايزة شرح؟

قولت اللي زيك

بقى كان فين؟

قالي نرقص.. قولت طبعا

قربت منه في ثانيتين

قالي يا أسمر.. جسمي قشعر

مبقتش أجمع كلمتين

وكانت روبي تصدرت التريند خلال الساعات الماضية بعد إطلاق البوستر الترويجي للأغنية حيث تداوله الجمهور بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتستعد روبي للتواجد بين جمهورها خلال الفترة القادمة في عدد من الحفلات الغنائية التي تحيها داخل وخارج مصر.

أغنية تاني لروبي وأحمد سعد

وطرحت روبي مؤخرا أغنية “تاني” مع الفنان أحمد سعد بعد نجاح أغنيتهما السابقة يا ليالي وانتشرت بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق تيك توك.