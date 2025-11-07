قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النيران تلتهم ميكروباص أعلى الطريق الدائري .. صور
كولومبيا تشيد بدور مصر في وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة
الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة غدا
حمدي الوزير عن مشهده الشهير في قبضة الهلالي: اتاخد إنه تحرش
بسبب سمسرة بيع شقة .. مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية
حقك عليا .. أول رد من روبي بعد الزج باسمها في خلافات أسرية
الهلال يكتسح النجمة برباعية في الدوري السعودي
مؤسسة أبو العينين الخيرية.. 40 عاما من العمل الجاد في دعم الثقافة والمجتمع
الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025
هوندا S2000 تتحول إلى كوبيه خارقة.. بإطلالة الـ سوبر كار
حمدي الوزير: خُفت من نفسي في المغتصبون لهذا السبب
قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رئيس الاتحاد الدولي للرماية: الرئيس السيسي صاحب رؤية ملهمة جعلت العاصمة الإدارية نموذجًا عالميًا

كأس العالم للرماية
كأس العالم للرماية
محمد سمير

في أجواء احتفالية مبهرة، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية (مسدس وبندقية – القاهرة 2025)، بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بمشاركة نخبة من أبطال العالم وممثلي 72 دولة.

حضر الحفل الدكتور أحمد مختار مدير الإدارة المركزية للأداء الرياضي، نيابةً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، وأليساندرو نيكوترا السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية، وأندريه كناب عمدة مدينة سوهل الألمانية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، واللواء عاصم زكي مدير نادي الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس الشركة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية اللواء سيد مخيمر، اللواء خالد العقاد، والعميد إسلام علي.

ووجه لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية خالص شكره وتقديره إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معرباً عن إعجابه الكبير بما شاهده من تطور مذهل في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن ما تحقق على أرض مصر هو نتاج رؤية رئاسية واعية وإرادة سياسية قوية.

وقال روسي: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي امتلك رؤية استثنائية جعلت من العاصمة الإدارية الجديدة مدينة تضاهي كبرى العواصم العالمية، وان ما نراه اليوم في مصر هو إنجاز حقيقي يجسد الإصرار والطموح والإيمان بقدرة الشباب على بناء المستقبل."

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للرماية: "العاصمة الإدارية ليست فقط رمزاً للتطور العمراني، بل أصبحت نموذجاً عالمياً في كيفية بناء مستقبل الرياضة، وميادين الرماية هنا من الأفضل على مستوى العالم دون مبالغة."

من جانبه، رحب حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية بالحضور الكريم، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذه البطولة العالمية تعكس ثقة الاتحاد الدولي في القدرات التنظيمية والبنية التحتية المصرية.

وقال حسني: "نرحب بضيوف مصر الأعزاء من مختلف دول العالم، ويسعدنا أن نجتمع على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، التي أصبحت رمزًا للحداثة والتنظيم الراقي.

وأضاف نفتخر بما وصلت إليه رياضة الرماية في مصر من إنجازات، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا للعبة على المستويين الإفريقي والعالمي."

وفي لفتة تقدير وعرفان، قام الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني بتكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في إنجاح البطولة، حيث تم تكريم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وتسلمها نيابةً عنه الدكتور أحمد مختار مدير الإدارة المركزية للأداء الرياضي، كما تم تكريم لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وأندريه كناب عمدة مدينة سوهل الألمانية، وأليساندرو نيكوترا السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية، واللواء عاصم زكي مدير نادي الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والدكتور المهندس وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والأستاذ محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وتسلمها نيابةً عنه الأستاذ مروان عاطف نائب مدير التسويق، كما تم تكريم الأستاذ محمد عادل حسني رئيس شركة الشبه المصرية.

واختُتم الحفل بعرض فني متميز جمع بين التراث المصري الأصيل وروح الحداثة، وسط أجواء من البهجة والحماس، إيذانًا بانطلاق المنافسات الرسمية للبطولة التي تستمر حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

كأس العالم للرماية العاصمة الإدارية ميادين الرماية مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية أشرف صبحي لوتشيانو روسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

والد الفنان محمد رمضان

محمد إمام ينعى والد محمد رمضان

فيلم صف تاني لعمرو عابد يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

فيلم صف تاني لعمرو عابد يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي

رامي جمال

رامي جمال يعلن موعد طرح ألبومه الجديد مطر ودموع .. تفاصيل

بالصور

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

طريقة تحضير كيكة الليمون بطريقة سهلة وسريعة

طريقة عمل كيكة الليمون
طريقة عمل كيكة الليمون
طريقة عمل كيكة الليمون

كيف تختارين السيروم المثالي لبشرتك مع تغير الفصول لتتألقي في كل موسم؟

أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة
أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة
أفضل أنواع السيروم للبشرة حسب فصول السنة

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد