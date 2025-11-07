رئيس الاتحاد الدولي للرماية: الرئيس السيسي صاحب رؤية ملهمة جعلت العاصمة الإدارية نموذجًا عالميًا

في أجواء احتفالية مبهرة، شهدت العاصمة الإدارية الجديدة مساء اليوم حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية (مسدس وبندقية – القاهرة 2025)، بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، بمشاركة نخبة من أبطال العالم وممثلي 72 دولة.

حضر الحفل الدكتور أحمد مختار مدير الإدارة المركزية للأداء الرياضي، نيابةً عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جانب لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية (ISSF)، وأليساندرو نيكوترا السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية، وأندريه كناب عمدة مدينة سوهل الألمانية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، واللواء عاصم زكي مدير نادي الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس الشركة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للرماية اللواء سيد مخيمر، اللواء خالد العقاد، والعميد إسلام علي.

ووجه لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية خالص شكره وتقديره إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معرباً عن إعجابه الكبير بما شاهده من تطور مذهل في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن ما تحقق على أرض مصر هو نتاج رؤية رئاسية واعية وإرادة سياسية قوية.

وقال روسي: "أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي امتلك رؤية استثنائية جعلت من العاصمة الإدارية الجديدة مدينة تضاهي كبرى العواصم العالمية، وان ما نراه اليوم في مصر هو إنجاز حقيقي يجسد الإصرار والطموح والإيمان بقدرة الشباب على بناء المستقبل."

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي للرماية: "العاصمة الإدارية ليست فقط رمزاً للتطور العمراني، بل أصبحت نموذجاً عالمياً في كيفية بناء مستقبل الرياضة، وميادين الرماية هنا من الأفضل على مستوى العالم دون مبالغة."

من جانبه، رحب حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية بالحضور الكريم، مؤكدًا أن استضافة مصر لهذه البطولة العالمية تعكس ثقة الاتحاد الدولي في القدرات التنظيمية والبنية التحتية المصرية.

وقال حسني: "نرحب بضيوف مصر الأعزاء من مختلف دول العالم، ويسعدنا أن نجتمع على أرض العاصمة الإدارية الجديدة، التي أصبحت رمزًا للحداثة والتنظيم الراقي.

وأضاف نفتخر بما وصلت إليه رياضة الرماية في مصر من إنجازات، ونتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقًا للعبة على المستويين الإفريقي والعالمي."

وفي لفتة تقدير وعرفان، قام الاتحاد المصري للرماية برئاسة حازم حسني بتكريم عدد من الشخصيات التي ساهمت في إنجاح البطولة، حيث تم تكريم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وتسلمها نيابةً عنه الدكتور أحمد مختار مدير الإدارة المركزية للأداء الرياضي، كما تم تكريم لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وأندريه كناب عمدة مدينة سوهل الألمانية، وأليساندرو نيكوترا السكرتير العام للاتحاد الدولي للرماية، واللواء عاصم زكي مدير نادي الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والدكتور المهندس وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية، والأستاذ محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري وتسلمها نيابةً عنه الأستاذ مروان عاطف نائب مدير التسويق، كما تم تكريم الأستاذ محمد عادل حسني رئيس شركة الشبه المصرية.

واختُتم الحفل بعرض فني متميز جمع بين التراث المصري الأصيل وروح الحداثة، وسط أجواء من البهجة والحماس، إيذانًا بانطلاق المنافسات الرسمية للبطولة التي تستمر حتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري.