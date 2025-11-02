تحرش بفتاة أثناء توصيلها.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى بالتحرش بإحدى الفتيات بالقاهرة.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر المنقضى تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا من طالبة مقيمة بدائرة القسم بأنه حال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى رفقة صديقاتها، قام قائدها بالتحرش بها.

أمكن تحديد وضبط قائد السيارة، مقيم بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.