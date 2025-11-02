قيمتها 150 مليون جنيه.. الداخلية تحبط محاولة جلب 2 طن مخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤرة إجرامية شديدة الخطورة من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بالسويس وبحوزتهم أكثر من 2,225 طن من المواد المخدرة.. قدرت قيمتها المالية بحوالى 150 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤرة إجرامية بنطاق محافظة السويس تضم 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها واتخاذهم مخزن سرى بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الجناين مكاناً لإخفاء المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة وتتبع عناصر البؤرة وإستهدافهم حيث تم ضبطهم وبحوزتهم (2 طن لمخدر الهيدرو - 261 كيلو جرام لمخدر الحشيش).. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (150 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.