مصدر أمني ينفي شائعات إخوانية حول وقوع انفجار بالطريق الدائري أمس

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله بمقطع فيديو على بعض حسابات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بالخارج بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن الزعم بحدوث انفجار صباح أمس /السبت/ بالطريق الدائري اتجاه ميدان الرماية .

وأكد المصدر أن المقطع المشار إليه قديم سبق تداوله عام 2015، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة آنذاك.

وشدد المصدر على أن ذلك يأتي في إطار المحاولات اليائسة للجماعة الإرهابية للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو "قديمة" والادعاء بكونها حديثة وهو ما يدركه الرأي العام..ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات .

