حوادث

قاضي معارضات يجدد حبس شاب أنهى حياة جاره بقطور 15 يوما

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة مركز قطور بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة بتجديد حبس شاب انهي حياة جاره بقطور 15 يوما علي ذمة التحقيقات لحين سماع أقوال شهود عيان.

قرار عاجل 

وكانت الأجهزه الأمنيه بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط شاب انهي حياة جاره بطعنات غادرة بشوارع دماط بقطور إثر خلافات الجيرة  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ حول وفاة المدعو "ا.ن"45 سنة علي يد جاره الشاب إثر خلافات الجيرة بنطاق دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قطور تحت قيادة الرائد أحمد بهاء وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة قطور بنطاق دائرة المركز .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

