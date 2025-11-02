تفاصيل تحديد جلسة محاكمة عاطل هدد والدته وشقيقته بسلاح في القاهرة

حددت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، جلسة محاكمة عاطل، بتهمة تهديد والدته وشقيقته بسلاح أبيض، وتعاطي المخدرات في روض الفرج وذلك يوم 5 نوفمبر المقبل.



وكانت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، قد رصدت مقطع فيديو يتم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص ممسكًا بسلاح أبيض مُهددًا المارة بإلحاق الأذى بهم بالقاهرة.

وعند فحص الفيديو تبين أن قسم شرطة روض الفرج، تلقى بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من شقيقها الظاهر بالفيديو لقيامه بتهديدها ووالدتها بسلاح أبيض لرفضهما إعطاءه مبلغًا ماليًّا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت وحدة المباحث من تحديد الشخص الظاهر فى الفيديو، وتبين أنه عاطل له معلومات جنائية، وأنه من مدمني المخدرات، وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض عليه، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم فى الواقعة..

وبمواجهة المتهم أقر بتهديد أمه وشقيقته بسلاح أبيض، فى محاولة لإجبارهما على إعطائه مبالغ مالية لشراء المخدرات.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التى قدمته إلى محكمة الجنايات بتهمتي استخدام سلاح أبيض فى تهديد أمه وأخته، وتعاطي المخدرات.