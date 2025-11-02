تزوير شهادات قيد دراسية .. إحالة موظف ومعلم بالقاهرة للجنايات

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة موظف بإدارة غرب القاهرة التعليمية ومعلم لغة عربية في إحدى المدارس وآخر لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير في محررات رسمية “بيانات قيد لطلبة تحمل جنسية سودانية” للحصول على إقامة.

تفاصيل القضية

وجاء في القضية رقم 1204 لسنة 2024 كلى وسط القاهرة، أن المتهم الأول وهو موظف بإدارة غرب القاهرة التعليمية والأخر معلم لغة عربية وآخر، كونوا تشكيل عصابى تخصص في استقطاب أصحاب الجنسية السودانية راغبى الحصول على إقامات بالبلاد مستغلا طبية عمل أحد المتهمين كرئيس لشئون الطلبة بإحدى المدارس، وذلك باستخراج شهادات قيد دراسية لتقديمها للحصول عل إقامة الولاية التعليمية التابع لها مقابل مبالغ مالية يتقاضاها، كما أنه بتفتيش مسكن المتهمين عثر على حقيبة بداخلها "خاتم " مدارس حكومية وشهادات قيد واكلاشيه، وخاتم شعار الجمهورية الخاصة بإدارة غرب القاهرة التعلمية، ومبالغ مالية تحصلوا عليها من الطلبة .

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمون قلدوا بواسطة أخر مجهول أختام إحدى المصالح الحكومية وهى " الاكلاشيه الخاص بمحافظة القاهرة- مديرية التربية والتعليم-إدارة غرب القاهرة التعليمية-مدارس حكومية .