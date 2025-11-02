القبض على 3 أشخاص ينقبون عن الآثار بالجمالية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (إحدى السيدات ، شخصين – مقيمين بدائرة قسم شرطة الجمالية) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى الحفر)، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار .