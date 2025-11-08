الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن

الحب تكشفه عيونه والهيام يحلق بالقلوب المحبة العاشقة في سماء الوجد وسحابتها الدافئة التي لا تخفى على عين ولا تحجبها غيوم .. هكذا الحال مع نجمات الفن والارتباط والزواج الذي وإن أخفينه تبوح به نظرات العيون وتعلن عنه المشاهد واللقطات الرومانسية وهذا ما حدث مؤخرا مع النجمة منة شلبي والمطربة آمال ماهر.

فتصدر زواج الفنانة آمال ماهر ورجل الأعمال علي محجوب محركات البحث خلال الساعات الماضية ، ولكن بعد ايام معدودة من التكهنات حول صحة الأمر بعد أن أعلن الصحفي والإعلامي ربيع هنيدي الخبر مؤخرا ، وانتشرت لهما عدة صور عبر مواقع التواصل الإجتماعي حسمت الفنانة آمال ماهر الجدل بشأن زواجها من رجل الأعمال علي محجوب بتعليق رومانسي ورسالة حب.

حيث علق علي محجوب على صورة للنجمة آمال ماهر كاتبا : فخور بكي يا كل شيء بالنسبة لي ، لترد آمال ماهر : قلبي.. أحبك.

ولكن امال ماهر ليست الوحيدة التى حاولت ان تخفي خبر زواجها مؤخرا ، بل حاولت ايضا الفنانة منة شلبي أن تخفي خبر زواجها عن المنتج احمد الجنايني لأطول فترة ممكنة الا ان وثيقة الزواج تداولت بشكل سريع على مواقع التواصل الإجتماعي.

منة شلبي وأحمد الجنايني

وبعد ان تداولت وثيقة زواج منة شلبي فى بداية الأمر دون أي تعليق رسمي من الطرفين، أشعل موجة كبيرة من التساؤلات والتكهنات.

أعلنت الفنانة منة شلبي رسميًا زواجها من المنتج أحمد الجنايني لتحسم الجدل بشكل رسمي ان خبر الزواج حقيقي.

وبمجرد إعلان زواج منة شلبي من أحمد الجنايني ، انهالت التهاني من نجوم الوسط الفني الذين أعربوا عن سعادتهم الكبيرة بزواجهما ، ومن المقرر ان يقام حفل الزفاف قريبا.