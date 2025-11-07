رابط وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد شهر نوفمبر 2025

تواصل شركة بتروتريد، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، استقبال تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد شهر نوفمبر 2025، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وذلك في إطار التيسير على المواطنين لتسجيل القراءة وسداد الفاتورة في المواعيد المحددة، لتجنب غرامات التأخير أو توقف الخدمة.



خطوات تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر نوفمبر 2025

أتاحت شركة بتروتريد خطوات مبسطة لتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي عبر الإنترنت، وذلك باتباع الخطوات التالية:



الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد عبر الرابط التالي:

https://www.petrotrade.com.eg/web/

من الصفحة الرئيسية، اختر خدمة "تسجيل قراءة العداد".

إدخال بيانات المشترك بدقة، وتشمل:

رقم العمارة

رقم الشقة

رقم البلوك والمنطقة

المحافظة

القطاع

رقم العداد

كتابة القراءة الحالية كما تظهر على عداد الغاز دون أي تقدير أو تعديل.

بعد مراجعة البيانات جيدًا، اضغط على خيار "إرسال" لتأكيد تسجيل القراءة.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوات تستغرق أقل من دقيقة واحدة، ويمكن تنفيذها من الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر في أي وقت خلال فترة التسجيل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2025

يمكن للمواطنين أيضًا الاستعلام عن قيمة فاتورة الغاز الطبيعي لشهر نوفمبر 2025 من خلال موقع شركة بتروتريد عبر الخطوات التالية:

الدخول على الرابط الرسمي للشركة:

https://www.petrotrade.com.eg/web/

اختيار خدمة "الاستعلام عن الفاتورة" من القائمة الرئيسية.

إدخال بيانات المشترك ذاتها المستخدمة في التسجيل (العمارة، الشقة، المنطقة، المحافظة، رقم العداد).

الضغط على "استعراض الفواتير" لعرض قيمة الفاتورة المستحقة بشكل فوري.

طرق سداد فاتورة الغاز لشهر نوفمبر 2025

وفرت شركة بتروتريد مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني والميداني لتسهيل عملية سداد فاتورة الغاز، وتشمل ما يلي:

المحصلين التابعين للشركة الذين يمرون على المنازل بشكل دوري.

المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية.

منافذ التحصيل الإلكتروني مثل: فوري، أمان، مصاري، Bee، ممكن، وتمام.

تطبيق "إنستاباي" عبر خدمة سداد الفواتير مباشرة من الحساب البنكي.

تطبيق My Fawry أو محفظة الهاتف المحمول لأي شركة اتصالات (فودافون كاش – اتصالات كاش – أورنج موني – وي باي).

كما يمكن للمستخدمين السداد مباشرة من خلال الموقع الإلكتروني للشركة بعد تسجيل القراءة أو الاطلاع على الفاتورة، حيث تُخصم القيمة فورًا ويتم إرسال رسالة تأكيد السداد إلى العميل.

تعليمات مهمة من شركة بتروتريد للعملاء

يجب تسجيل القراءة مرة واحدة فقط شهريًا خلال الفترة المحددة (من 1 إلى 27 من الشهر).

في حال عدم تسجيل القراءة خلال الفترة المقررة، يتم احتساب الفاتورة وفق متوسط الاستهلاك الشهري.

يفضل الاحتفاظ برقم المشترك والعداد لتسهيل عمليات السداد أو الاستعلام لاحقًا.

يُنصح بالتحقق من الفاتورة الشهرية للتأكد من مطابقتها للاستهلاك الفعلي المسجل.

دور التحول الرقمي في خدمات الغاز

تأتي خدمة تسجيل قراءة عداد الغاز أونلاين ضمن خطة وزارة البترول لتوسيع استخدام الخدمات الرقمية، بما يسهم في تطوير قطاع الطاقة وتحسين تجربة العملاء، وتقليل الاعتماد على المحصلين الميدانيين، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل في المرافق العامة.