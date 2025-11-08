استعدادات مكثفة.. التجهيزات النهائية لانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

عقد الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اجتماعاً موسعاً لمراجعة جاهزية المحافظة لانتخابات مجلس النواب 2025، ووجه جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة برفع درجة الاستعداد القصوى وتنفيذ خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتيسير مشاركة المواطنين ، وذلك في إطار توجيهات الدولة لضمان الجاهزية الكاملة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في أجواء آمنة ومنظمة.


وخلال الاجتماع؛ أكد محافظ الإسكندرية على أهمية تضافر جهود جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية لتحقيق أعلى درجات الانضباط والتنظيم خلال فترة الانتخابات، وتهيئة بيئة آمنة  تُمكّن المواطنين من ممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة، وأشار إلى أن العملية الانتخابية تمثل استحقاقًا وطنيًا ودستوريًا بالغ الأهمية، يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على المشاركة الفاعلة في بناء مؤسسات الدولة.


ووجّه محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والمرافق  برفع درجة الاستعداد القصوى وشدد على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة محيط اللجان الانتخابية والمسارات المؤدية إليها، ومراجعة الإنارة العامة، مع أهمية المرور الميداني على جميع المقار للتأكد من جاهزيتها التامة.


كما وجه غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء بالمتابعة اللحظية لسير العملية الانتخابية، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو بلاغات قد تطرأ خلال فترة التصويت، لضمان انسيابية الإجراءات وتوفير الدعم اللازم لجميع الجهات المشاركة في التنظيم.


وشدد على مديرية التربية والتعليم بضرورة التأكيد من جاهزية جميع المدارس المخصصة كمقار انتخابية من حيث النظافة والإنارة وصلاحية المرافق، مع تجهيز سيارات لنقل ذوي الهمم لتسهيل مشاركتهم.


كما كلف محافظ الإسكندرية هيئة النقل العام بتأمين الخطوط ومسارات الأتوبيسات لتسهيل انتقال المواطنين إلى مقارهم الانتخابية، ووجّه مديرية الأوقاف بعمل توعية للمواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، باعتبارها واجبًا وطنيًا.


وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ الحماية المدنية بمراجعة إجراءات السلامة والتأمين داخل وحول المقار الانتخابية، ومديرية الزراعة بمتابعة مناسيب الصرف الزراعي بمناطق القلعة والمكس لضمان استقرار الأوضاع البيئية، كما شدد على جهاز حماية المستهلك بتكثيف الحملات الرقابية لمنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للأسواق.


واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن محافظة الإسكندرية ستعمل بكامل طاقاتها لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني الهام، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية من المواطنين هي الركيزة الأساسية لإنجاح العملية الديمقراطية، وأن الإسكندرية ستظل نموذجًا في الانضباط والالتزام والوعي الوطني.

الاسكندرية التجهيزات النهائية مجلس النواب محافظة الاسكندرية أحمد خالد

