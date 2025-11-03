قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

رائحة الغاز في التجمع .. تاون جاس تبعث رسالة طمأنة وتبدأ صيانة طارئة بالتسعين الجنوبي

محمد صبيح

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" عن تنفيذ أعمال صيانة طارئة بمنطقة مول الأندلس – شارع التسعين الجنوبي بالتجمع الأول، وذلك مساء اليوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر 2025، بدءًا من الساعة العاشرة مساءً.

وأهابت الشركة بالسادة العملاء عدم الانزعاج في حال الشعور بأي روائح غاز خلال فترة الأعمال، مؤكدة أن جميع الإجراءات ستُنفذ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المعتمدة، لضمان أمان المواطنين وسلامة المنشآت.

وشددت "تاون جاس" على أنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء أثناء تنفيذ الأعمال، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية الاطمئنان عند ملاحظة أي أعمال حفر أو روائح غاز في نطاق المنطقة المستهدفة.

ودعت الشركة المواطنين إلى الاتصال الفوري برقم الطوارئ (129) في حال وجود أي استفسار أو ملاحظة خلال فترة تنفيذ أعمال الصيانة، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع أي بلاغ.

يُذكر أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس" تعمل تحت إشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، وتحرص على ضمان استمرار الخدمة بأعلى معايير الأمان ضمن خططها الدورية للصيانة والتحديث.

لمزيد من المعلومات، يمكن للعملاء زيارة الموقع الرسمي للشركة: www.towngas.com.eg
أو التواصل عبر خدمة العملاء 129.

احمد سعد
هيدمر صحتك من غير ما تحس ..احذر طبقك المفضل
الحقيقة المدهشة وراء العسل بالليمون على الريق
لمبة سائل التبريد
