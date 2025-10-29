قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

استعدادات مكثفة لافتتاح أول محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي فى مطروح

محطة وقود غاز بمطروح
محطة وقود غاز بمطروح
ايمن محمود

أعلنت محافظة مطروح تشغيل أول مركز لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في مطروح بالتعاون مع شركة كارجاس .

يأتى ذلك تيسيرا على أهالي مطروح  وزوار المحافظة بالتعاون بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومحافظة مطروح للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف.

كما تجرى استعدادات مكثفة لافتتاح اول محطة تموين سيارات بالغاز الطبيعي بمحافظة مطروح .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،،ختام فعاليات مهرجان سمبوزيوم مصر الدولي بالعلمين الجديدة بحضور الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينه العلمين الجديدة واللواء علاء يوسف رئيس مدينة العلمين ، ورزق الطرابيشى نقيب الصحفيين بالإسكندرية ،والدكتورة نيفين الصغير منن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والدكتور وليد مطر عن جامعة العلمين الأهلية والفنان طارق الكومى نقيب الفنانين التشكيليين وبمشاركة ٢٢ فنان تشكيلي من مصر و ١٦ دولة عربية وأجنبية تحت رعاية المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة

وتفقد محافظ مطروح الأعمال الفنية التى سيتم مشاركتها في تجميل ميادين مدينةالعلمين الجديدة بما تحمله من تعبيرات نحتية وأشكال فنية استخدمت فيها مواد خام من رخام وحديد وغيرها من مصر ، عبرت عن رؤية الفنانيين لمدينة العلمين الجديدة كمدينة السلام والأمل والتنمية والمستقبل .

أعرب محافظ مطروح عن سعادته بما شاهده من أعمال استوحى فيها فنانو المعرض لوحات تعبيرية مختلفة تعبر معظمها عن العلمين من خلال أعمال و لوحات إبداعية وجمالية مختلفة مستوحاة من الماضي والحاضر والمستقبل و يمكن وضعها في ميادين المدينة بما يتناسب مع طبيعة الميادين والابراج بمدينة العلمين السياحية العالمية التى تحولت من أرض الألغام إلى أرض الاحلام بفضل رؤية وتوجيهات القيادة السياسية وبسواعد وعقول مصرية

مرحبا بمزيد من تلك الفعاليات الفنية بمشاركة فنانين العالم على أرض السلام. مصر وخاصة بمحافظة مطروح سواء بمدينة العلمين أو مرسي مطروح أو سيوة.

وفي نهاية الاحتفال بختام فعاليات معرض سمبوزيوم مصر الدولي بالعلمين الجديدة أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح درع المحافظة للدكتور محمد خلف رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة تقديرا لجهوده في تطوير وتجميل مدينة العلمين ، بينما أهدى رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة درع المدينة للواء خالد شعيب محافظ مطروح تقديرا لجهوده في دعم جهود الجهاز في العلمين الجديدة , وكذلك تم إهداء درع الجهاز لنقيب الصحفيين بالإسكندرية ونقيب الفنانين التشكيليين ولرئيس مدينة العلمين وكذلك شهادات تقدير لجميع المشاركين والمنظمين من الفنانيين ، لجهود التعاون في إنجاح معرض سمبوزيوم العلمين الجديدة ،مؤكدا على استمرار تنظيم المعرض سنويا بما يضيفه من قيمة إبداعية وجمالية ومشاركة دولية على أرض مدينة العلمين الجديدة.

