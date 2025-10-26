رئيس معاهد مطروح: الرياضة جزء أصيل من بناء الشخصية الأزهرية المتكاملة

شهد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، فعاليات التصفيات القبل النهائية لبطولة الكاراتيه التي أقيمت بجمعية الشبان المسلمين، بحضور محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

وهدفت التصفيات لاختيار 40 طالبًا وطالبة لتمثيل المنطقة في المنافسات النهائية على مستوى الجمهورية.

وأكد الشيخ عطية سالم، أن "الرياضة ركيزة أساسية لبناء الشخصية الأزهرية المتوازنة والمتميزة، فالعقل السليم في الجسم السليم هو ما نحرص عليه لطلابنا".

من جانبه، أشار محمود الحلبي، إلى أن "المشاركة القوية للطلاب والطالبات تعكس أهمية الأنشطة الموازية التي تغرس قيم الانضباط والروح الرياضية، موجها الشكر والتقدير لكل من الأستاذة مروة الزمزمي موجه التربية الرياضية، ومحمد الساخي، موجه التربية الرياضي، لجهودهم المخلصة فى دعم الطلاب وتنظيم المسابقة.

وقد تم تصعيد الفائزين من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية للمنافسة النهائية، بعد سلسلة من التصفيات بدأت على مستوى المعاهد.