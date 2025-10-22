قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يرفع إنتاجه من الغاز الطبيعي ويدعم "البترول الوطنية" بـ87 مليون دينار لتعزيز الاكتفاء المحلي

الأردن يرفع إنتاجه من الغاز الطبيعي ويدعم "البترول الوطنية" بـ87 مليون دينار لتعزيز الاكتفاء المحلي
الأردن يرفع إنتاجه من الغاز الطبيعي ويدعم "البترول الوطنية" بـ87 مليون دينار لتعزيز الاكتفاء المحلي
 أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، صالح الخرابشة، أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ليكون بديلاً عن الغاز المستورد، موضحًا أن هناك خطة استراتيجية واضحة لتعزيز الاعتماد على الغاز المنتج محلياً.
وقال الخرابشة - في بيان اليوم الأربعاء - إن الوزارة بدأت بإجراءات طرح عطاء لنقل غاز حقل الريشة عبر أنبوب لربطه بخط الغاز العربي، مشيراً إلى أن الأنبوب من المقرر أن يكون جاهزاً بحلول عام 2029.
وأضاف: "أن الحكومة وافقت على تقديم دعم مالي لشركة البترول الوطنية بقيمة 87 مليون دينار، نحو 122.6 مليون دولار، لتمكينها من تنفيذ استراتيجيتها الهادفة إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز مساهمة المصادر المحلية في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة".
وأشار الوزير إلى أن شركة البترول الوطنية حققت اكتشافات ممتازة للغاز الطبيعي في حقل الريشة، وهو ما يعزز جهود الأردن لزيادة الاعتماد على مصادره الذاتية.
من جانبه، كشف مدير عام شركة البترول الوطنية الأردنية، محمد الخصاونة، عن خطط استراتيجية لتطوير حقل الريشة وزيادة إنتاجه تدريجياً وصولاً إلى مستويات مرتفعة بحلول عام 2050.
وأوضح الخصاونة أن الطاقة الإنتاجية الحالية للحقل تتجاوز 75 مليون قدم مكعب يومياً، وتستهدف الخطة رفع الإنتاج إلى 78 مليون قدم مكعب نهاية عام 2025، ثم إلى 418 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2030، ليبلغ ذروته عند 500 مليون قدم مكعب يومياً في عام 2034، ويستمر عند هذا المستوى حتى نهاية المشروع.
ولفت لى أن حقل الريشة يزوّد حالياً محطة كهرباء الريشة بنحو 18 إلى 20 مليون قدم مكعب يومياً، إضافة إلى كميات بدأت شركة غاز الأردن بشرائها لتوزيعها على القطاع الصناعي، مع دخول شركتين جديدتين للتشغيل قبل نهاية العام الجاري.
ونوه بأن هذه التطورات سترفع مساهمة الحقل إلى نحو 15% من إجمالي استهلاك الغاز المحلي بحلول الربع الثاني من عام 2026، بما يعزز أمن الطاقة في الأردن ويدعم خططه لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وكان مجلس الوزراء الأردني، في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، قد وافق على اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من حقل الريشة إلى النظام الكهربائي في المملكة، بين شركة البترول الوطنية والشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية وشركة الكهرباء الوطنية وشركة غاز الأردن المسال وشركة السمرا لتوليد الكهرباء والشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي.
وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية شراء الغاز الطبيعي من شركة البترول الوطنية ومعالجته ونقله إلى مواقع شركة السمرا عبر شركة غاز الأردن المسال، لاستخدامه في إنتاج الكهرباء، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة الرامية إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في مزيج الطاقة الكلي.
كما من شأن الاتفاقية أن توفر لشركة البترول الوطنية موردا ماليا إضافيا يمكّنها من التوسع في عمليات الحفر وزيادة الإنتاج من حقل الريشة الغازي، في ظل ما يتميز به الغاز الطبيعي من كلفة أقل وتأثير بيئي أقل مقارنة بمصادر الطاقة التقليدية.


 

