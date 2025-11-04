يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي، والتي اصبح عملية سهلة ومتاحة بالكامل عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التوجه لمقار الشركات أو مكاتب التحصيل.

سداد فاتورة الغاز

كيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير وقتهم وجهدهم، وضمان دقة الفواتير من خلال الاعتماد على القراءة الفعلية للعداد بدلا من التقديرات الشهرية.

تتيح شركات الغاز في مصر عددا كبيرا من الوسائل الإلكترونية الآمنة لسداد الفواتير، بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين المختلفة، ومن أبرزها المواقع الرسمية والتطبيقات البنكية والمحافظ الرقمية وماكينات الدفع المنتشرة في مختلف المحافظات.

فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي

تبدأ أولى الطرق من خلال موقع ماي فوري MyFawry، حيث يمكن الدخول إلى الموقع أو تحميل التطبيق من المتاجر الإلكترونية، ثم اختيار خدمة دفع فاتورة الغاز، وإدخال رقم المشترك لتظهر قيمة الفاتورة، وبعدها يتم تحديد وسيلة الدفع سواء بالبطاقة البنكية أو المحفظة الإلكترونية.

كذلك يوفر تطبيق جوميا باي Jumia Pay خدمة سداد الفواتير، حيث يتيح للمستخدم تسجيل الدخول واختيار فئة فواتير الغاز الطبيعي ، ثم إدخال البيانات المطلوبة وإتمام الدفع بسهولة عبر بطاقة فيزا أو محفظة رقمية.

كما يمكن الدفع مباشرة عبر الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، من خلال إدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك، ثم اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء فيزا أو ماستر كارد، وإتمام السداد في لحظات، مع إمكانية طباعة إيصال إلكتروني يؤكد نجاح العملية.

وإلى جانب المنصات الإلكترونية، توفر المحافظ الرقمية وسيلة مرنة وسريعة للسداد، وتشمل فون كاش التابعة للبنك الأهلي المصري، وBM Wallet من بنك مصر، إلى جانب محافظ شركات الاتصالات مثل فودافون كاش، أورانج موني، اتصالات كاش، وWE Pay، والتي تتيح جميعها سداد الفواتير بشكل فوري وآمن.

فاتورة الغاز الطبيعي

كما يمكن الاعتماد على ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة في المتاجر ومنافذ الخدمة، مثل فوري، أمان، مصاري، خدماتي، ضامن، ممكن، بي، وإي فاينانس، من خلال اختيار خدمة مرافق عامة ، ثم تحديد شركة الغاز، وإدخال رقم المشترك، وتأكيد السداد للحصول على إيصال رسمي معتمد.

أما بالنسبة للراغبين في الدفع من خلال مكاتب البريد، فيمكنهم التوجه إلى أقرب فرع وتقديم رقم الحساب الخاص بالغاز لموظف المكتب، لإتمام السداد واستلام إيصال ورقي فوري.

وفيما يتعلق بتسجيل قراءة عداد الغاز، فقد أتاحت شركة بتروتريد عدة وسائل إلكترونية لتسجيل القراءة بدقة، منها تطبيق الشركة الرسمي المتاح على الهواتف المحمولة، والموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله إدخال القراءة الشهرية بسهولة، بالإضافة إلى خدمة واتساب التي تسمح بإرسال صورة العداد ورقم المشترك، أو الاتصال بالخط الساخن لتسجيل القراءة صوتيا.

فاتورة الغاز

تلك المنظومة الرقمية المتكاملة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم خدمات الغاز المنزلي، حيث تقلل من الأخطاء الناتجة عن التقديرات، وتحد من تراكم المديونيات، كما تشجع على الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في التعاملات اليومية.

ومع تنوع وسائل الدفع وتسجيل القراءات، أصبح بإمكان المواطنين إدارة حساباتهم بدقة وسهولة، وضمان استمرار الخدمة دون أي انقطاع.