قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السماني عوض الله: الرئيس السيسي حريص على دعم السودان
مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة: استولوا على 370 قطعة .. خاص
فاروق حسني: كنت على يقين باستكمال الرئيس السيسي للمتحف الكبير
مفاجأة | قنوات إسرائيلية تبث مباريات السوبر المصري .. واتحاد الكرة يرد
شوبير يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لعودة علي معلول
الأسفلت بقى بقع زيت | شاهد حادث سيارة نقل سلع تموينية بأبو زعبل
مصرع شخصين وإصابة 5.. ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث سيارتين بالخانكة
مشاهدة الحرام حرام.. أمين الإفتاء: تجسيد الأنبياء والصحابة في الدراما لا يجوز إطلاقا
أحمد موسى: المتحف الكبير مش مجرد مكان دا تجربة بتخلي كل زائر يخرج فخور
أحمد موسى: حملات ممنهجة استهدفت المتحف الكبير والشعب أجهضتها
أحمد موسى: رئيسا وزراء بلجيكا وهولندا بيجروا على كورنيش النيل في منتهى الأمان
بعد تجريد الأمير أندرو من ألقابه .. ما مصير ابنتيه بياتريس ويوجيني؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي

سداد فاتورة الغاز
سداد فاتورة الغاز
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي، والتي اصبح عملية سهلة ومتاحة بالكامل عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول، دون الحاجة إلى التوجه لمقار الشركات أو مكاتب التحصيل. 

سداد فاتورة الغاز

كيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير وقتهم وجهدهم، وضمان دقة الفواتير من خلال الاعتماد على القراءة الفعلية للعداد بدلا من التقديرات الشهرية.

تتيح شركات الغاز في مصر عددا كبيرا من الوسائل الإلكترونية الآمنة لسداد الفواتير، بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين المختلفة، ومن أبرزها المواقع الرسمية والتطبيقات البنكية والمحافظ الرقمية وماكينات الدفع المنتشرة في مختلف المحافظات.

فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي

تبدأ أولى الطرق من خلال موقع ماي فوري MyFawry، حيث يمكن الدخول إلى الموقع أو تحميل التطبيق من المتاجر الإلكترونية، ثم اختيار خدمة دفع فاتورة الغاز، وإدخال رقم المشترك لتظهر قيمة الفاتورة، وبعدها يتم تحديد وسيلة الدفع سواء بالبطاقة البنكية أو المحفظة الإلكترونية.

كذلك يوفر تطبيق جوميا باي Jumia Pay خدمة سداد الفواتير، حيث يتيح للمستخدم تسجيل الدخول واختيار فئة  فواتير الغاز الطبيعي ، ثم إدخال البيانات المطلوبة وإتمام الدفع بسهولة عبر بطاقة فيزا أو محفظة رقمية.

كما يمكن الدفع مباشرة عبر الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، من خلال إدخال رقم الحساب الخاص بالمشترك، ثم اختيار وسيلة الدفع المناسبة سواء فيزا أو ماستر كارد، وإتمام السداد في لحظات، مع إمكانية طباعة إيصال إلكتروني يؤكد نجاح العملية.

وإلى جانب المنصات الإلكترونية، توفر المحافظ الرقمية وسيلة مرنة وسريعة للسداد، وتشمل فون كاش التابعة للبنك الأهلي المصري، وBM Wallet من بنك مصر، إلى جانب محافظ شركات الاتصالات مثل فودافون كاش، أورانج موني، اتصالات كاش، وWE Pay، والتي تتيح جميعها سداد الفواتير بشكل فوري وآمن.

فاتورة الغاز الطبيعي

كما يمكن الاعتماد على ماكينات الدفع الإلكتروني المنتشرة في المتاجر ومنافذ الخدمة، مثل فوري، أمان، مصاري، خدماتي، ضامن، ممكن، بي، وإي فاينانس، من خلال اختيار خدمة  مرافق عامة ، ثم تحديد شركة الغاز، وإدخال رقم المشترك، وتأكيد السداد للحصول على إيصال رسمي معتمد.

أما بالنسبة للراغبين في الدفع من خلال مكاتب البريد، فيمكنهم التوجه إلى أقرب فرع وتقديم رقم الحساب الخاص بالغاز لموظف المكتب، لإتمام السداد واستلام إيصال ورقي فوري.

وفيما يتعلق بتسجيل قراءة عداد الغاز، فقد أتاحت شركة بتروتريد عدة وسائل إلكترونية لتسجيل القراءة بدقة، منها تطبيق الشركة الرسمي المتاح على الهواتف المحمولة، والموقع الإلكتروني الذي يمكن من خلاله إدخال القراءة الشهرية بسهولة، بالإضافة إلى خدمة واتساب التي تسمح بإرسال صورة العداد ورقم المشترك، أو الاتصال بالخط الساخن لتسجيل القراءة صوتيا.

فاتورة الغاز

تلك المنظومة الرقمية المتكاملة تمثل نقلة نوعية في أسلوب تقديم خدمات الغاز المنزلي، حيث تقلل من الأخطاء الناتجة عن التقديرات، وتحد من تراكم المديونيات، كما تشجع على الاعتماد على الخدمات الإلكترونية في التعاملات اليومية. 

ومع تنوع وسائل الدفع وتسجيل القراءات، أصبح بإمكان المواطنين إدارة حساباتهم بدقة وسهولة، وضمان استمرار الخدمة دون أي انقطاع.

سداد فاتورة الغاز الطبيعي سداد فاتورة الغاز كيفية سداد فاتورة الغاز الطبيعي المنزلي كيفية سداد فاتورة الغاز فاتورة الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء: مصر تطبق نهجا شاملا للقضاء على الفقر

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

أحمد وأمير كرارة

نقل الفنان أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية

صورة الملف

مصطفى بكري يعلن مفاجأة بالحكومة الجديدة.. وتفاصيل أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

جانب من الحريق

أصحاب المحال المتضررين من حريق مول العبور: بيوتنا اتخربت والخسائر تخطت 10 ملايين جنيه

الطقس

موجة طقس سيئ.. ماذا يحدث خلال الساعات المقبلة ؟

الإيجار القديم

تحرك حكومي جديد بشأن زيادة أجرة الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

البنك الاهلي

تفاصيل شهادات البنك الأهلي المصري 2025

مباراة الأهلي والمصري

بن رمضان وصلاح محسن أبرز الغيابات.. موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

لمتحف المصري الكبير

هدية مصر للعالم.. موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير والقنوات الناقلة

بالصور

10 فوائد مذهلة لاستخدام الخل في الغسيل .. إزالة الروائح والبقع بفاعلية

فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس
فوائد استخدام الخل الأبيض في غسيل الملابس

تحذيرات خطيرة من اللانشون والسلامي.. مكونات خفية تهدد صحة الأطفال والكبار

مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية
مكونات صناعية في اللانشون والإسلامي تحمل مخاطر صحية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية
وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

4 مشروبات طبيعية تدعم صحة الكلى وتقي من أمراضها .. بدائل آمنة إلى جانب شرب الماء

مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى
مشروبات طبيعية تساهم في تعزيز صحة الكلى

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية

واقعة فيصل

تفاصيل جديدة في جريمة فيصل .. القـ..اتل انتقم بعد رفض الأم لرغباته

اغلى مرحاض

مرحاض ذهبي للبيع بـ10 ملايين دولار

زينه

خبر مفاجئ أم مشهد كواليس .. حقيقة زواج زينة وعمرو المهدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

المزيد