الوادي الجديد: لا وجود لتسريب غاز طبيعي من المحطة الرئيسية

نفت محافظة الوادي الجديد، وجود تسريب غاز بالمحطة الرئيسية بمدينة الخارجة وذلك، ردًا على شائعات تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تسريب غاز بالمحطة الكائنة بمدينة الخارجة.



سلامة المحطة وعدم وجود تسريب غاز

وأشارت المحافظة في بيان لها، إلى أنه فور ورود البلاغ، عاينت الأجهزة المعنية، المحطة للتحقق من صحة البلاغ، وتبين أنه في أثناء تنفيذ مسؤولي المحطة أعمال الصيانة بإحدى الشاحنات، تم عمل تفريغ جزئي للغاز ضمن أعمال الصيانة المعتادة، ونتيجة للعوامل الجوية ساعدت سرعة الرياح على نقل جزء من الغاز، ما دفع بعض المواطنين للاعتقاد بأنه تسريب بالمحطة.

وأكدت المحافظة، أن نتائج فحص قوات الحماية المدنية للمحطة، أكدت سلامة المحطة وعدم وجود أي تسريب أو عوامل خطورة.