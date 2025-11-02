قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشاب يعمل إيه لو بنت لبسها مش كويس؟.. داعية إسلامية تكشف
وزير البترول يدعو شيفرون الأمريكية للتوسع في استثمارات البحث والاستكشاف بالبحر الأحمر
شهادة معتمدة في البرمجة والذكاء الاصطناعي.. نتائج إيجابية لزيارة وزير التعليم لليابان
وزير الدفاع الباكستاني: حركة طالبان لا تمثل الشعب الأفغاني
زاهي حواس يستقبل ملك بلجيكا بسقارة ..صور
أسيست مغربي.. الفدائي يسجل ثالث أهداف الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري
بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر
أخبار التكنولوجيا | إيلون ماسك يروج لتطبيق الرسائل الأكثر أمانا في العالم.. أهم مزايا تحديث iOS 26.1 القادم من آبل
انفجار عنيف بمستودع أسلحة تابع لـ قسد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي
مفتي الجمهورية: غياب الفهم الصحيح للإسلام والاعتماد على القراءات الانتقائية سبب نشأة الإسلاموفوبيا
أسيست فتوح.. ناصر ماهر يضيف الهدف الثاني لنادي الزمالك أمام الطلائع
عدة أخطاء .. التمرير وثنائي الزمالك خارج الخدمة بالشوط الأول بلقاء الطلائع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مواجهات عنيفة مع فلسطينيين بشمال رام الله وقوات الاحتلال تطلق قنابل غاز

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
فرناس حفظي

اندلعت، اليوم الأحد، مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وشبان فلسطينيين في قرية المغير شمال شرق رام الله، وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت أطراف القرية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة تجاه منازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأهالي بحالات اختناق.

وأضافت المصادر أن الشبان تصدّوا لاقتحام القوات الإسرائيلية بالحجارة، فيما شهدت المنطقة انتشارًا واسعًا للآليات العسكرية وإغلاقًا لمداخل القرية.

وتشهد قرية المغير منذ أشهر مواجهات متكررة مع قوات الاحتلال، في ظل استمرار الاعتداءات على المزارعين ومصادرة الأراضي.

وعلى صعيد آخر، واصل الجيش الإسرائيلي، عملياته العسكرية في قطاع غزة، اليوم الأحد، مستهدفا عدة مناطق بالقصف والمدفعية وعمليات نسف للمباني السكنية، في تصعيد جديد اعتبرته الأوساط الفلسطينية خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم الشهر الماضي.

ووفقًا لمصادر محلية نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أطلقت آليات إسرائيلية متمركزة شرقي جباليا شمالي القطاع نيرانها بكثافة، بينما نفذت وحدات هندسية إسرائيلية 4 عمليات نسف طالت مبانٍ سكنية في المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية، بشكل مكثف، مناطق متفرقة في رفح وخان يونس، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت أطراف المدينتين، في حين طال القصف المدفعي أيضًا مناطق شرقي دير البلح وسط القطاع وحي التفاح شرق مدينة غزة.

وقالت الفصائل الفلسطينية، إن وتيرة الخروقات الإسرائيلية تتصاعد منذ أيام، رغم استمرار العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 10 أكتوبر الماضي بوساطة إقليمية ودولية، ونصّ على وقف متبادل لإطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.يأتي هذا التصعيد؛ بعد مرور نحو عامين على الحرب التي اندلعت بين إسرائيل وحركة "حماس" في أكتوبر 2023، والتي خلّفت عشرات الآلاف من القتلى الفلسطينيين ودمارًا واسعًا في البنية التحتية.

ورغم الجهود الأممية والمصرية المستمرة لتثبيت الهدوء؛ لا يزال اتفاق وقف إطلاق النار هشًّا، في ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين بخرقه واستمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية على أطراف القطاع.

