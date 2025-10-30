الحضن الأخير.. كواليس مصرع عجوز وابنتها إثر تسرب غاز ببولاق الدكرور

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثتي عجوز وابنتها بعدما لقيا مصرعهما اثر تسرب غاز ببولاق الدكرور.

وكشفت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث حيث تبين حدوث تسرب غاز من اسطوانة بوتاجاز أسفر عن مصرع السيدتين.

وشهدت منطقة بولاق الدكرور حادثا مؤلما بعدما لقيت عجوز وابنتها مصرعهما مختنقتان إثر تسرب غاز داخل شقتهما ببولاق الدكرور.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارًا، بمصرع سيدة وابنتها بسبب الاختناق بالغاز.

وانتقلت قوات الأمن إلى مسرح الحادث وتبين من الفحص العثور على سيدة تبلغ من العمر، 90 عامًا، وابنتها تبلغ من العمر 50 عامًا ربة منزل، نتيجة تسرب غاز من أسطوانة البوتاجاز.

و تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة، التي أمرت بتشريح الجثتين لتحديد سبب الوفاة والتصريح بالدفن.