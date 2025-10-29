قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير البترول: بئر جديد بحقل ظهر تضيف 70 مليون قدم مكعب غاز يومياً

ولاء عبد الكريم

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، نجاح الانتهاء من حفر البئر الجديدة "ظهر-9" في حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، والتي أظهرت نتائجها وجود طبقة حاملة للغاز تُقدَّر طاقتها الإنتاجية بنحو 70 مليون قدم مكعب يوميًا، في إطار جهود الدولة لتعزيز إنتاج الغاز المحلي وتأمين احتياجات السوق وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح الوزير أن عملية الحفر تمت بواسطة سفينة الحفر "سايبم 10000"، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمان، وتنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المخطط. وأشار إلى أن هذا الاكتشاف يمثل امتدادًا لنجاحات حقل ظهر، ويعكس الإمكانيات الواعدة لمراحل التطوير المستقبلية، خاصة بعد النتائج الإيجابية التي حققها البئر "ظهر-6" ضمن خطة زيادة الإنتاج.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير بدء أعمال الحفر في البئر الاستكشافية الجديدة "Denise W-1X" في منطقة تنمية دنيس قبالة سواحل بورسعيد بالبحر المتوسط، باستخدام جهاز الحفر المصري "القاهر-2" التابع للشركة الحديثة للحفر، وذلك في مياه بعمق 98 مترًا وباستهداف عمق إجمالي يتجاوز 4200 متر.

وأكد المهندس كريم بدوي أن تكثيف برامج العمل وحفر الآبار الجديدة في مناطق امتياز شركة إيني الإيطالية يمثل رسالة ثقة من الشركة في مناخ الاستثمار بقطاع البترول والغاز في مصر، ويعكس التزامها بضخ استثمارات جديدة وتعزيز الشراكة مع قطاع البترول المصري. وأضاف أن هذه الخطوات تجسد سياسات الوزارة الرامية إلى تحفيز الاستثمارات وتذليل التحديات أمام الشركاء، بما يدعم خطط الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي واستدامة النمو في إنتاج الطاقة.

