رئيس قبرص: قمة شرم الشيخ بشأن غزة يوم "أمل ووعد لمنطقتنا"

وصف الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، قمة (شرم الشيخ) للسلام بشأن غزة، بأنها "يوم أمل ووعد لمنطقتنا".

وقال الرئيس القبرصي - في منشور له على منصة X للتواصل الاجتماعي - "تشرفت بالمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام في الشرق الأوسط".

من جانبه.. صرح المتحدث باسم الحكومة، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، في منشور على X، بأن الرئيس قدم قبل عامين مبادرة "ممر أملثيا" في مؤتمر بباريس.

وأضاف: "منذ ذلك الحين، قدمت قبرص أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مما يثبت عمليا دورها كركيزة أساسية للإنسانية والاستقرار في المنطقة".

وتابع "اليوم، قبرص حاضرة مجددا مع الرئيس الذي قدم مبادرة من ست نقاط لتنفيذ اتفاق غزة".

وأشار إلى أن هذه المبادرة تستند إلى "الجوانب الأساسية لخطة السلام المكونة من 20 نقطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بهدف تنفيذها بالاستفادة من المزايا النسبية لقبرص وموقعها الجغرافي، فضلا عن قدرتها وخبرتها العملياتية وعلاقاتها الممتازة مع جميع دول المنطقة".. وأضاف أنه تم تقديم مبادرة قبرص بشأن الأمن وإعمار غزة والجانب الإنساني في وقت سابق من أمس الاثنين أمام القادة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ حول غزة.

وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار العلاقات الممتازة التي تربط قبرص بجميع الدول المجاورة وكونها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في المنطقة، بالإضافة إلى رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي، فقد طرحنا ثلاثة مجالات يمكن لقبرص تطوير مبادرات محددة فيها".

وفي حديثه على هامش المؤتمر، قال كريستودوليديس |إن المبادرات الست استندت إلى خطة الرئيس الأمريكي، وتتعلق بالأمن وإعادة إعمار غزة والجانب الإنساني".

