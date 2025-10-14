قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة
حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال
أخبار العالم

رئيس قبرص: قمة شرم الشيخ بشأن غزة يوم "أمل ووعد لمنطقتنا"

   وصف الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، قمة (شرم الشيخ) للسلام بشأن غزة، بأنها "يوم أمل ووعد لمنطقتنا".

وقال الرئيس القبرصي - في منشور له على منصة X للتواصل الاجتماعي - "تشرفت بالمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام في الشرق الأوسط".

من جانبه.. صرح المتحدث باسم الحكومة، كونستانتينوس ليتيمبيوتيس، في منشور على X، بأن الرئيس قدم قبل عامين مبادرة "ممر أملثيا" في مؤتمر بباريس.

وأضاف: "منذ ذلك الحين، قدمت قبرص أكثر من 25 ألف طن من المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مما يثبت عمليا دورها كركيزة أساسية للإنسانية والاستقرار في المنطقة".

وتابع "اليوم، قبرص حاضرة مجددا مع الرئيس الذي قدم مبادرة من ست نقاط لتنفيذ اتفاق غزة".

وأشار إلى أن هذه المبادرة تستند إلى "الجوانب الأساسية لخطة السلام المكونة من 20 نقطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ بهدف تنفيذها بالاستفادة من المزايا النسبية لقبرص وموقعها الجغرافي، فضلا عن قدرتها وخبرتها العملياتية وعلاقاتها الممتازة مع جميع دول المنطقة".. وأضاف أنه تم تقديم مبادرة قبرص بشأن الأمن وإعمار غزة والجانب الإنساني في وقت سابق من أمس الاثنين أمام القادة المشاركين في مؤتمر شرم الشيخ حول غزة.

وأضاف: "مع الأخذ في الاعتبار العلاقات الممتازة التي تربط قبرص بجميع الدول المجاورة وكونها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في المنطقة، بالإضافة إلى رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي، فقد طرحنا ثلاثة مجالات يمكن لقبرص تطوير مبادرات محددة فيها".

وفي حديثه على هامش المؤتمر، قال كريستودوليديس |إن المبادرات الست استندت إلى خطة الرئيس الأمريكي، وتتعلق بالأمن وإعادة إعمار غزة والجانب الإنساني".
 

