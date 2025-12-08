قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

القابضة لمياه الشرب تتابع جهود الشركات التابعة في مواجهة موجة الطقس غير المستقر

آية الجارحي

في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تشهدها بعض محافظات الجمهورية، وما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن احتمالية سقوط أمطار متفاوتة الشدة، تتابع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على مدار الساعة جهود الشركات التابعة في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، ورفع درجة الاستعداد القصوى لضمان استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق.

إدارة الأزمات والطوارئ منعقدة بشكل دائم

وأكدت الشركة القابضة أن غرفة إدارة الأزمات والطوارئ منعقدة بشكل دائم للتنسيق مع الشركات التابعة والمحافظات، ومتابعة الموقف في الميدان لحظة بلحظة، بما يضمن سرعة التحرك في مناطق التجمعات والطرق الرئيسية ومحيط المنشآت الحيوية.

مياه الجيزة: انتشار مكثف للمعدات ورفع تراكمات المياه بمختلف المناطق

واصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة جهودها للتعامل مع موجة الأمطار، حيث تم الدفع بسيارات الشفط وفرق الطوارئ إلى مواقع التجمعات في مناطق الدقي، المهندسين، محيط المتحف المصري الكبير، فيصل، الهرم، العمرانية، المنيب، الصف، ترسا، البحر الأعظم، إمبابة، الوراق، محور 26 يوليو، وطريق الإسكندرية الصحراوي، مؤكدة استمرار العمل حتى استقرار الأحوال الجوية.

الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى: رفع درجة الاستعداد القصوى

رفعت شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى حالة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، ودَفعت بكامل المعدات وفرق الطوارئ إلى مواقع العمل بالمحافظة. وشهدت عدة مناطق سقوط أمطار بدرجات متفاوتة، منها العباسية، السيدة زينب، المقطم، كورنيش المعادي، طريق السويس، مصر القديمة، متحف الحضارات، عابدين، الشرابية، مدينة نصر، رمسيس، صلاح سالم، حلوان، وميدان التحرير.

وتتابع غرفة الأزمات بالشركة الموقف ميدانيًا بالتنسيق مع محافظة القاهرة لضمان سرعة التدخل.

مياه المنوفية: تمركز معدات الشفط في نقاط التجمع المحتملة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية توجيه فرق الطوارئ فور سقوط الأمطار للتعامل السريع مع التجمعات، مع تمركز معدات الشفط في المناطق المتوقع تأثرها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الشركة بضمان الجاهزية الكاملة وتحقيق السيولة المرورية للمواطنين.

مياه الغربية: جاهزية كاملة وانتشار واسع للمعدات

أكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية رفع حالة الطوارئ القصوى وانتشار المعدات في جميع الإدارات استعدادًا لمواجهة أي تجمعات محتملة، في إطار خطة استباقية تعتمد على التنبؤات الجوية الصادرة خلال اليوم.

مياه القليوبية: رفع تجمعات الأمطار والتحرك الفوري بفرق الطوارئ

تابعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أعمال رفع تجمعات الأمطار في نطاق مركز بنها، والدفع بسيارات الكسح والنافوري إلى مواقع البلاغات فور ورودها من غرفة العمليات المركزية، مع التنسيق الكامل مع المحافظة لضمان توزيع المعدات وفق الأولويات الميدانية.

مياه الدقهلية: رفع درجة الاستعداد القصوى والتمركز بالمواقع الحيوية

رفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، وتم نشر المعدات في مختلف أنحاء المحافظة لضمان التدخل السريع وسحب أي تجمعات مائية فور حدوثها.

واختتمت الشركة القابضة بيانها بالتأكيد على استمرار المتابعة المستمرة لحالة الطقس، ورفع درجة التنسيق مع المحافظات والجهات التنفيذية لضمان التعامل الفوري مع أي مستجدات، والحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

