مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز
اليابان تطلق تحذيرات من حاملات الطائرات الصينية وتواجدها بالقرب من سواحلها
الاستيلاء على التيار الكهربائي أو التلاعب بالمُعدات يُعرّضك لغرامة 2 مليون جنيه .. تفاصيل
«مصر لا تزال قوية».. «ميدو» يكشف أخطاء وفرص المنتخب بعد التعادل مع الإمارات بكأس العرب
تعرّضت للصلع .. رحمة حسن تكشف تفاصيل حالتها الصحية وتطمئن جمهورها
جمهور ليفربول في حيرة.. محمد صلاح يروي معاناته مع التشكيل الأساسي للريدز: هذا الأمر يؤلمني
دعمًا لفلسطين .. الصين تتعهّد بتقديم 100 مليون دولار مساعدات إنسانية لغزة
بعد جلوسه على دكة البدلاء.. محمد صلاح: لا أعرف لماذا أتحمّل اللوم رغم ما قدّمته للنادي؟
ياسين منصور: «المركزي» سيتجه لخفض أسعار الفائدة خلال 2026 بنسبة تتراوح بين 8 و9%
فوضى «الروشتات».. قانون الصيدلة: لا صرف أدوية دون روشتة مُعتمدة وعقوبات صارمة للمُخالفين
نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في العرض الخاص لفيلم «الست» .. شاهد
الأرصاد تعلن استمرار انخفاض الحرارة وتحذر من الأمطار حتى نهاية الأسبوع
محافظات

أخبارأسوان: رصف للطرق.. وهذه حكاية سباق مرماح الخيول السنوي.. وإزالة للتعديات.. وتحسين لمياه الشرب

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا متنوعة كان أهمها..

رفع كفاءة ورصف طريق الشطب المؤدى لمعبد كوم أمبو بطول 1500 متر

فقد شهد الطريق المؤدى لمعبد كوم أمبو شمال أسوان أعمال رصف ورفع كفاءة بطول 1500 متر. 

ويأتى ذلك فى إطار سعى المحافظة الجاد للإرتقاء بالمواقع السياحية والأثرية من أجل المظهر الحضارى أمام الأفواج السياحية الزائرة تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وبالتنسيق مع اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير. 

يشارك به 200 خيل أصيل.. حكاية سباق مرماح الخيول السنوي الذي تنظمه القبائل العربية بأسوان

لتوطيد العلاقات بين العائلات والأسر والقبائل المنتشرة على ضفاف نهر النيل، يحرص أبناء القبائل العربية على تنظيم سنوياً على أرض أسوان وهو سباق " مرماح الخيول " ،والذى يتوارثه الأجيال جيلاً بعد جيل ..

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر موقع " صدى البلد " على أحد أبرز هذه المهرجانات والفعاليات ، والسباقات والمنافسات ، وهو سباق " مرماح الخيول "

شهدت قرية بنبان التابعة لمركز دراو شمال أسوان تنظيم سباق المرماح السنوى للخيول والذي تستضيفه القرية كل عام ويتجمع فيه الآلاف من أبناء القبائل لمتابعة ومشاهدة المتنافسين على لقب أفضل "خيل رماح" بين خيول الصعيد.

جهود متنوعة

إزالة التعديات والاشغالات بمدن أسوان وإدفو ودراو

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالإستمرار فى تكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، وكذلك الإشغالات المخالفة بالشوارع والطرق الرئيسية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث تم قامت الحمله المكبره بنطاق حي الصداقه الجديده بتنفيذ عدد 6 حالات بمساحه 1600 م2 ، وأيضاً 3 حالات في المهد بمساحه 800 م2 ، بالإضافة إلى حالة أخرى بمساحة 200 م2.


محافظ أسوان يكلف معاونه بمتابعة مشروع إحلال خطوط مياه شرب بالصداقة الجديدة

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على أنه بداية من يناير الماضى تم وضع حلول جذرية ضمن مشروعات الخطة العاجلة بإعتمادات مالية وصلت إلى 500 مليون جنيه عقب إعتماد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور شريف الشربينى لها لتحسين خدمات المياه والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى فى أحد أهم القطاعات الحيوية. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

