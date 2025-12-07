القابضة لمياه الشرب تبحث مع نوادي الروتاري دعم الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجًا

اجتمع المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مع ممثلي نوادي الروتاري، وهم: رئيس لجنه المياه و خدمه المجتمع بروتاري مصر رئيس سابق علا النوري، وكلا من المهندس امين صبري، والمهندسة هالة هلال، ومساعد محافظ الروتارى المهندس هشام المغربي، وذلك لبحث آليات التعاون المشترك لدعم تنفيذ الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجًا بعدد من المحافظات.

وخلال الاجتماع، أكدت علا النوري أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تُعد أحد أهم الشركاء الرئيسيين لأندية الروتاري في مشروعات توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الوصلات المنزلية، لافتة إلى أن التعاون بين الطرفين ساهم في الوصول إلى آلاف المستفيدين داخل القرى الأكثر احتياجًا.

وناقش المهندس أحمد جابر خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، وسبل زيادة أعداد الوصلات المنزلية المنفّذة لصالح المواطنين، مؤكدًا أن الهدف المشترك هو توسيع نطاق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الأسر في القرى والمراكز الريفية.

وأكد رئيس الشركة القابضة أن الشركة تسعى دائمًا إلى تعزيز المسئولية المجتمعية للشركة القابضة من خلال التعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم المشاركة في مشروعات الوصلات المنزلية، دعمًا للأسر البسيطة وتخفيفًا للأعباء المالية عن المواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون مع الروتاري يُعد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني.

وتشمل جهود التعاون الحالية عدداً من المحافظات، من بينها: الفيوم – بنى سويف – المنيا – سوهاج – القليوبية – الأقصر – مياه الإسكندرية – البحيرة، وذلك ضمن خطة متكاملة لضمان وصول الخدمة إلى الفئات الأولى بالرعاية.