استقبال 20 ألف متردد بمستشفيات جامعة بني سويف

صرح الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، بأن مستشفيات الجامعة شهدت خلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجارى نشاطًا مكثفًا في مختلف أقسامها، حيث سجلت العيادات الخارجية والطوارئ والمراكز التخصصية أرقامًا تعكس حجم الإقبال المتزايد على الخدمات الطبية المقدمة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن العيادات الخارجية استقبلت ما يزيد عن 20 الف مريضًا، بمعدل يومي تجاوز 1000 مريضًا يوميا ما يعكس الثقة المتزايدة في جودة الخدمات الطبية المقدمة، فيما بلغ عدد المترددين على قسم الطوارئ 7,428 حالة ، بمعدل يومي يقارب 413 مريضا، لافتا إلى ان الفترة القادمة شتشهد مزيدا من الاهتمام بالحالات الأولى بالرعاية وحالات الأطفال خاصة بعد تزويد المستشفى بجهاز مخصص لقسم الحالات الحرجة، بما يعزز من قدرات المستشفى في تقديم خدمات أفضل للمرضى، مؤكدا حرص الجامعة على تقليص وخفض عدد حالات الانتظار في إطار دور المستشفى في خدمة المجتمع السويفي بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن .

وفي سياق متصل أشار الدكتور هانى حامد عميد كلية الطب إلى ان ، عدد المترددين على المركز التخصصي خلال شهر سبتمبر الماضى بلغ 1559 مريضًا، وهو رقم يعكس أهمية الدور الذي يلعبه المركز في تقديم خدمات دقيقة ومتخصصة للمرضى.

وأكد الدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات ، أن هذه الأرقام تعكس التزام المستشفى بتقديم خدمات صحية متميزة، مشيرة إلى أن هناك خططًا مستقبلية لتوسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين جودة الرعاية، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين واحتياجاتهم الصحية.