محافظ بني سويف يتابع مع التعليم استعدادات إطلاق مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع التعليم الإجراءات والخطوات التمهيدية اللازمة لفعاليات مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" والتي تأتي تحت مظلة المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي ، وتستهدف الفحص والكشف المبكر عن أمراض العيون لتلاميذ المرحلة الابتدائية

جاء ذلك خلال التقرير، الذي أعدته وكيل الوزارة الأستاذة أمل الهواري، وتضمن الإشارة إلى الاجتماع الذي عقدته،في إطار توجيهات السيد الأستاذمحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،بالإعداد والتجهيز الجيد لإطلاق المبادرة الرئاسية" عيون أطفالنا مستقبلنا"لطلاب المرحلة الابتدائية،والتي تتم بالتعاون بين وزارات (التعليم،الصحة،التنمية المحلية،التضامن الاجتماعى) ومؤسسات المجتمع المدني

شهد الاجتماع :مديرو ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المرحلة الابتدائية ومسئولي التنمية المستدامة وبحضور محمد بدر وكيل المديرية والدكتور هاني رجائي مدير عام التعليم العام والدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية عمر سيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية أشرف عبد العليم مدير إدارة الأمن والدكتورة رشا يحيى مدير التعليم الابتدائي ماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي

وأكدت وكيل الوزارة أن الهدف من المبادرة توفير بيئة تعليمية وصحية سليمة للطلاب لتحسين تحصيلهم الدراسي ، وتوعية الطلاب وأولياء الأمور بأهمية العناية بالعيون والفحص الدوري ، حيث تتضمن الكشف المبكر لأمراض العيون لدى طلاب المدارس الابتدائية ، وتوفير العلاج المجاني مثل النظارات الطبية أو التدخلات العلاجية والجراحة اللازمة للحالات التي يتم اكتشافها

كما وجهت وكيل الوزارة بتوفير كافة التيسيرات أمام الفرق الطبية المتخصصة التي تقوم بإجراء الفحوصات في المدارس ، مع التأكيد على أن يقوم كل فرد في المنظومة بأداء دوره المكلف به على أكمل وجه لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة