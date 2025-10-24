أعلنت شركة مياه الشرب ببني سويف عن انقطاه المياه عن المدينة نظرا لأعمال كوبري الشاملة الجارية حالياً، وأعمال تعديل مسارات المرافق بالمنطقة، سوف يتم تنفيذ أعمال ربط المسار البديل لخط مياه الشرب الرئيسي قطر 500 مم بشارع سعد زغلول ( من أمام مديرية التنظيم والإدارة حتى المزلقان أمام مديرية الطرق والنقل ) وسيتم إيقاف محطات مياه مدينة بني سويف بالكامل وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح غد السبت 2025/10/25 حتى الساعة الثالثة صباح الأحد 2025/10/26 ، لمدة 18 ساعة.

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

انقطاع المياه عن مركز ومدينة بني سويف ماعدا

(قرى وعزب شرق النيل بمركز بني سويف،قرى الحلابية، تزمنت الشرقية، وجزء من قرية باروط، قرى باها العجوز، حاجر بني سليمان، نزلة السعادنة، أبشنا، وجزء من بليفيا ،قرية رياض باشا وعزب قرية نعيم.)

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة

وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها.