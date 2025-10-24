قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. انطلاق مهرجان أعياد أكتوبر للقوس والسهم بمشاركة لاعبي المنتخب
إنجاز جديد.. حفر بئرين جوفيين في الفرافرة
70 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٢٣ أكتوبر لبضائع وسيارات جمارك السويس والسخنة
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
أحمد مالك يرد على شائعة ارتباطه بإحدى الفنانات
مواعيد مباريات الجولة الـ12 فى الدوري المصري
رجال سلة الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري المرتبط
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا
تشديد لبناني غير مسبوق لمنع الصيد البري وحماية الطيور المهاجرة
التضامن تنظم المعسكر التدريبي لأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر ضمن برنامج "مودة"
سنن صلاة الجمعة.. احرص على فعلها
كوريا الجنوبية: فرصة كبيرة لعقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
محافظات

انقطاع المياه عن مركز ومدينة بني سويف

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب ببني سويف عن انقطاه المياه عن المدينة نظرا لأعمال كوبري الشاملة الجارية حالياً، وأعمال تعديل مسارات المرافق بالمنطقة،  سوف يتم تنفيذ أعمال ربط المسار البديل لخط مياه الشرب الرئيسي قطر 500 مم بشارع سعد زغلول ( من أمام مديرية التنظيم والإدارة حتى المزلقان أمام مديرية الطرق والنقل ) وسيتم إيقاف محطات مياه مدينة بني سويف بالكامل وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح غد السبت 2025/10/25 حتى الساعة الثالثة صباح الأحد 2025/10/26 ، لمدة 18 ساعة.

تعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

انقطاع المياه عن مركز ومدينة بني سويف ماعدا
(قرى وعزب شرق النيل بمركز بني سويف،قرى الحلابية، تزمنت الشرقية، وجزء من قرية باروط، قرى باها العجوز، حاجر بني سليمان، نزلة السعادنة، أبشنا، وجزء من بليفيا ،قرية رياض باشا وعزب قرية نعيم.)

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة
وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها.

بني سويف مياه بني سويف انقطاه مياه

