اليوم.. انطلاق مهرجان أعياد أكتوبر للقوس والسهم بمشاركة لاعبي المنتخب
إنجاز جديد.. حفر بئرين جوفيين في الفرافرة
70 مليون جنيه حصيلة البيع بجلسة مزاد ٢٣ أكتوبر لبضائع وسيارات جمارك السويس والسخنة
استمرار فعاليات الدورات التدريبية للأئمة والواعظات بمسجد العلي العظيم
أحمد مالك يرد على شائعة ارتباطه بإحدى الفنانات
مواعيد مباريات الجولة الـ12 فى الدوري المصري
رجال سلة الأهلي يواجه هليوبوليس في دوري المرتبط
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا
تشديد لبناني غير مسبوق لمنع الصيد البري وحماية الطيور المهاجرة
التضامن تنظم المعسكر التدريبي لأعضاء أسرة طلاب من أجل مصر ضمن برنامج "مودة"
سنن صلاة الجمعة.. احرص على فعلها
كوريا الجنوبية: فرصة كبيرة لعقد لقاء بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية الأسبوع المقبل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

4000 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية العواونة بمركز إهناسيا ضمن "حياة كريمة"

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية بقرية العواونة التابعة لمركز  "إهناسيا" على مدار يومي 22و23 أكتوبر الجاري، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 8 عيادات في 7تخصصات (الباطنة – الأطفال -  الجراحة- النساء  - الجلدية  -  تنظيم الأسرة  - أسنان)

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 1413مريض وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم  38– معمل طفيليات  63– حالات  الأشعة  العادية  7  - تحويل عدد 2 مرضى لعمل تقارير طبية ونفقة دولة - تحويل عدد  2 مريض للمستشفيات لإستكمال العلاج  - موجات فوق صوتية  120  حالة.

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

إلى جانب ذلك، تم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 299مواطنًا، ليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 3970 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

بني سويف قافلة اهناسيا

بيراميدز

صدمة جديدة لبيراميدز في قضية سحب درع الدوري من الأهلي

اشتعال النيران فيها على طريق السويس

العربية اتفحمت.. مصرع شاب في حادث على طريق السويس

سموتريتش

أتوقع ألا يؤذوننا.. سموتريتش يتراجع عن تصريحاته المسيئة للسعودية

سعر الذهب

أعلى سعر عيار ذهب اليوم 24-10-2025

هيئة الدواء تحذر بشكل عاجل من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير

منشور رسمي عاجل.. هيئة الدواء تحذر من عبوات مقلدة لمضاد حيوي شهير بالصيدليات

ييس توروب

تريزيجيه وزيزو على الدكة.. توروب يجري تعديلات في تشكيل الأهلي أمام إيجل نوار

السعودية

الديوان الملكي: وفاة 2 من أميرات السعودية.. تعرف على التفاصيل

قانون العمل

للعاملين بالقطاع الخاص.. مدد عقود العمل وفقا للقانون الجديد

Redmi K90

كابوس الهواتف الرائدة.. شاومي تطلق Redmi K90 بإمكانات جبارة وسعر لا يصدق

تويوتا لاندكروزر FJ

تويوتا تكشف النقاب عن الأيقونة لاندكروزر FJ الجديدة.. صور

باوربنك

Anker تطلق نسختين جديدتين من أجهزة بنك الطاقة

جمال فياض: قضية فضل شاكر مازالت قيد التحقيق ولم تبدأ المحاكمةl خاص

فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض
فضل شاكر - جمال فياض

طرح البوسترات الفردية لأبطال قصر الباشا.. شاهد

أحمد حاتم
أحمد حاتم
أحمد حاتم

تويوتا تطلق ميني فان هجينة أكثر فخامة وأعلى سعرا بحلول 2026

تويوتا
تويوتا
تويوتا

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية
وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية

وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان دعم التعاون العسكري مع باكستان

هاني حسن الاسمر مع تقى الجيزاوي

هاني حسن الأسمر: استحالة أطلب من حد يشغلني.. وعايز أقدم حاجة تعيش مدى الحياة| فيديو

ساركوزي

تهديدات داخل الزنزانة| الرئيس الفرنسي الأسبق يواجه خطر الموت في سجنه.. القصة الكاملة

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

