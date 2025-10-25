السكرتير العام يُناقش موقف ومُستجدات المتغيرات المكانية بمدينة بني سويف

في إطار تكليفات الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت،اجتماعاً اليوم،لمتابعة موقف المتغيرات المكانية بدائرة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف،وذلك بحضور: علي يوسف رئيس الوحدة المحلية، المهندس أشرف كمال مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام المحافظة ومسؤولى الزراعة والمختصين بالوحدة المحلية

ناقش السكرتير تقارير المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء،من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها في المهد قبل تفاقمها، في إطار توجيهات الدولة في هذا الشأن

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بالمتابعة المستمرة لتحقيق الهدف من وحدة المتغيرات المكانية، وسرعة الرد على المتغيرات الواردة أولاً بأول، والتنسيق مع الجهات الأمنية والوحدات المحلية لتنفيذ الإزالات، بجانب الإشراف والتقييم الدوري لمتابعة مدى استجابة الجهات للمتغيرات التي يتم رصدها،ضمن الجهود المبذولة في ملف التعديات والتعامل معها