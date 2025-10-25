مستقبل وطن ببني سويف ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم مرشحيه بالقائمة والفردي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، أولى المؤتمرات الانتخابية، لدعم مرشحي القائمة الوطنية ومرشحي تحالف الأحزاب، بانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمركز سمسطا جنوب المحافظة، وسط حشد لافت من الكوادر التنظيمية والمواطنين.

وشهد المؤتمر حضور النائب حسام العمدة، أمين حزب مستقبل وطن في محافظة بني سويف، و مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر: الدكتورة منى عبدالله، الدكتورة هبة عبد العظيم، والمهندس أحمد شكري عن حزب حماة الوطن، و مرشحي الفردي عن حزب مستقبل وطن طه الناظر والدكتور عبد الله مبروك، وهشام سليم مرشح حزب حماة الوطن، وأعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بالمحافظة ومركز سمسطا والوحدات الحزبية.

يأتي المؤتمر ضمن سلسلة فعاليات ومؤتمرات جماهيرية ينظمها الحزب في مختلف مراكز ومدن وقري المحافظة، في إطار خطته لدعم مرشحي القائمة والفردي والتواصل المباشر مع المواطنين.

وتناول المؤتمر كلمات المرشحين الذين أكدوا دعمهم الكامل لمسيرة الدولة التي تشهد مرحلة من التنمية والاستقرار، في ظل دولة ترسخ مبادئ القانون وتدعم المؤسسات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعرب المرشحين عن خالص شكرهم لأهالي مركز سمسطا على احتشادهم الكبير ودعمهم لمرشحي الحزب والقائمة الوطنية، مؤكدَين أنهما سيكونوا على قدر المسؤولية وثقة أهالي محافظة بني سويف.

وأعرب الحاضرون، عن تأييدهم ودعمهم لمرشحي الحزب والقائمة الوطنية، مؤكدين ثقتهم في قدرتهم على تمثيل أبناء بني سويف تحت قبة البرلمان، والمضي قدمًا في دعم جهود الدولة نحو البناء والتنمية.