صحة بني سويف تبحث إطلاق مبادرة لزيادة التبرع بالدم

عقدت مديرية الصحة ببني سويف اجتماعًا مع جمعية شريان الحياة لبحث سبل التعاون في تنفيذ مبادرة تهدف إلى زيادة التبرع التطوعي المنتظم بالدم على مستوى المحافظة وذلك برئاسة الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وبحضور الدكتورة سحر عبدالستار مدير المركز الإقليمي لنقل الدم ببني سويف، والدكتورة نهى سميح مسئول بنوك الدم بالمديرية.

تهدف المبادرة إلى:

تنفيذ حملات توعية لزيادة عدد المتبرعين المنتظمين.

إنشاء قاعدة بيانات شاملة للمتبرعين.

توفير خدمات للمتبرعين المنتظمين فى حملات التيرع بالتعاون مع وزارة الصحة .

وتتضمن المبادرة توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات ووزارتي الشباب والرياضة والأوقاف لدعم نشر ثقافة التبرع التطوعي بالدم.