خدمة اجتماعية "بني سويف تنظم ملتقي علمي للاخصائيين بمديرية التربية والتعليم

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف ملتقى علمي للاخصائيين الاجتماعيين التابعين لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وفي إطار تعزيز سبل التعاون بين كليات الجامعة ومديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حماده محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن، عميد الكلية، والدكتور فضل محمد أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهى محمد هلال، رئيس قسم العمل مع المجتمعات والمشرف العام على التدريب الميداني، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة، على الأهمية القصوى للتعاون المشترك والبنّاء مع مديرية التربية والتعليم، مشيدًا بـ "الثمار الملموسة لهذا التكامل في صقل وتطوير المهارات المهنية للأخصائيين الاجتماعيين. وصرح الدكتور طارق علي، بأن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية "للارتقاء بجودة الخدمة الاجتماعية ككل".

وفي خطوة تعكس عمق الشراكة، أشار رئيس الجامعة إلى أن أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، استقبلت الوفد المرافق لعميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية.

ومن جانبها، رحبت وكيل الوزارة بالوفد مثمنةً "الدور المحوري والجهود البناءة التي تقوم بها الكلية في دعم العملية التعليمية، لا سيما برامج التدريب الميداني للطلاب"، وهو ما ينسجم مع رؤية الجامعة في تأهيل كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الفعالية لم تقتصر على الجانب الأكاديمي، حيث تضمن الملتقى العلمي عقد ورشة عمل متخصصة لتنمية المهارات المهنية لدى الأخصائيين الاجتماعيين المشرفين على تدريب طلاب كلية الخدمة الاجتماعية التنموية في المجال المدرسي.

وأكد أن هذه المبادرات تهدف بشكل أساسي إلى تبادل الخبرات النوعية وتعزيز المعرفة المتخصصة في مجالات الخدمة الاجتماعية.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه بالتأكيد على أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يعكس الاهتمام المشترك بتأهيل الطلاب وضمان جودة الإشراف المتميز على تدريبهم العملي، ما يعزز بشكل كبير أواصر التعاون المثمر بين جامعة بني سويف ومديرية التربية والتعليم.