قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرقية: إطلاق حملات ترويجية وتجهيز شاشات عرض عملاقة لنقل مراسم افتتاح المتحف الكبير
شاعر السويس إبراهيم التوني: الشعر حياة.. والحرية هي مبتغى النص| حوار
الاتحاد الأوروبي: نحافظ على موقف طويل الأمد بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي المحتلة
حقيقة العثور على طفل شبرا الخيمة داخل بالوعة صرف صحي
رئيس العربية للتصنيع يتفقد أعمال إنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة بمدينة بالدقهلية
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خدمة اجتماعية "بني سويف تنظم ملتقي علمي للاخصائيين بمديرية التربية والتعليم

جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نظمت كلية الخدمة الاجتماعية التنموية جامعة بني سويف ملتقى علمي للاخصائيين الاجتماعيين التابعين لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وفي إطار تعزيز سبل التعاون بين كليات الجامعة ومديرية التربية والتعليم.

 جاء ذلك تحت إشراف الدكتور حماده محمد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن، عميد الكلية، والدكتور فضل محمد أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهى محمد هلال، رئيس قسم العمل مع المجتمعات والمشرف العام على التدريب الميداني، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة، على الأهمية القصوى للتعاون المشترك والبنّاء مع مديرية التربية والتعليم، مشيدًا بـ "الثمار الملموسة لهذا التكامل في صقل وتطوير المهارات المهنية للأخصائيين الاجتماعيين. وصرح الدكتور طارق علي، بأن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية "للارتقاء بجودة الخدمة الاجتماعية ككل".

وفي خطوة تعكس عمق الشراكة، أشار رئيس الجامعة إلى أن أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، استقبلت الوفد المرافق لعميد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية.

ومن جانبها، رحبت وكيل الوزارة بالوفد مثمنةً "الدور المحوري والجهود البناءة التي تقوم بها الكلية في دعم العملية التعليمية، لا سيما برامج التدريب الميداني للطلاب"، وهو ما ينسجم مع رؤية الجامعة في تأهيل كوادر مؤهلة لسوق العمل.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الفعالية لم تقتصر على الجانب الأكاديمي، حيث تضمن الملتقى العلمي عقد ورشة عمل متخصصة لتنمية المهارات المهنية لدى الأخصائيين الاجتماعيين المشرفين على تدريب طلاب كلية الخدمة الاجتماعية التنموية في المجال المدرسي.

وأكد أن هذه المبادرات تهدف بشكل أساسي إلى تبادل الخبرات النوعية وتعزيز المعرفة المتخصصة في مجالات الخدمة الاجتماعية.

واختتم رئيس الجامعة تصريحه بالتأكيد على أن تنظيم مثل هذه اللقاءات يعكس الاهتمام المشترك بتأهيل الطلاب وضمان جودة الإشراف المتميز على تدريبهم العملي، ما يعزز بشكل كبير أواصر التعاون المثمر بين جامعة بني سويف ومديرية التربية والتعليم.

بني سويف جامعة بني سويف خدمة اجتماعية بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

محمد حمدي

موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

ترشيحاتنا

صدام حسين

التحقيق مع الرئيس العراقي .. أول ظهور درامي لشخصية صدام حسين في مسلسل يجسد لحظاته الأخيرة

حج الجمعيات الأهلية

أعلنتها التضامن الاجتماعي.. تفاصيل وشروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026

زيت الطعام

بعد إضافة عبوة جديدة.. أسعار زيت الطعام والسلع التموينية في البطاقات

بالصور

بفتيس مانيوال.. نيسان تكشف عن سيارة exterra كونسيبت ريفايفال

Xterra
Xterra
Xterra

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

BMW
BMW
BMW

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد