محافظات

أخبار بني سويف| تكثيف الحملات التموينية.. وكيلا التعليم والصحة يبحثان آليات تنفيذ مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها :


محافظ بني سويف يشدد على تكثيف الحملات التموينية.. وضبط طن ألبان غير صالحة وأسطوانات غاز قبل بيعها بالسوق السوداء

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار تكثيف الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ خطة الحكومة التي تُترجم من خلال التنسيق بين المحافظات والوزارات والجهات المعنية، مثمنًا جهود وزارة التموين في دعم جهود الإدارة المحلية بالمحافظة لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار والحفاظ على استقرارها، وضمان توافر السلع والتزام التجار بالضوابط القانونية.

جاء ذلك خلال عرض المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، لتقرير جهود الحملات التموينية بالمراكز المختلفة، والذي تضمن الإشارة إلى تنفيذ حملة من إدارة التجارة الداخلية بالمديرية، تحت إشراف أحمد حسني مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي التموين، وبالتعاون مع إدارة تموين المركز.

محافظ بني سويف يبحث مع وفد من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين آليات تطوير المناطق الصناعية.. ويشيد بدعم الفريق كامل الوزير لتطوير القطاع الصناعي
عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع وفد من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين، لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

وأشاد المحافظ بالدعم الكبير الذي يوليه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، لملف التنمية الصناعية، من خلال ما تشهده الوزارة من خطوات جادة لتطوير المناطق الصناعية وتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس توجه الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تمكين الصناعة كقاطرة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وكيلا التعليم والصحة يبحثان آليات تنفيذ مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" ببني سويف
عقدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المرحلة الابتدائية، ومسؤولي التنمية المستدامة، لمناقشة الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ المبادرة داخل مدارس المرحلة الابتدائية على مستوى المحافظة.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بالاستعداد الجيد والإعداد المتكامل لإطلاق المبادرة الرئاسية “عيون أطفالنا مستقبلنا”.

وخلال الاجتماع، رحّبت وكيل التعليم بالحضور، مثمنةً التعاون المثمر والبنّاء بين مديريتَي التعليم والصحة، مؤكدة أن المبادرة تأتي في إطار تعاون مشترك بين وزارات التعليم، والصحة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة أبنائنا الطلاب.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

