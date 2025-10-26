محافظ بني سويف يبحث مع وفد من وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية وجمعيات المستثمرين آليات تطوير المناطق الصناعية.. ويشيد بدعم الفريق كامل الوزير لتطوير القطاع الصناعي

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع وفد من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من رؤساء جمعيات المستثمرين، لبحث آليات تطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق داخل المناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم القطاع الصناعي وتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.



وأشاد المحافظ بالدعم الكبير الذي يوليه الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، لملف التنمية الصناعية، من خلال ما تشهده الوزارة من خطوات جادة لتطوير المناطق الصناعية وتوفير البنية التحتية والخدمات اللوجستية اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمار الصناعي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس توجه الدولة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تمكين الصناعة كقاطرة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

جاء الاجتماع في حضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، وضم الوفد من وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية: الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة الفنية للتنمية الصناعية، واللواء علاء عبد الشافي مساعد وزير الصناعة لشئون الأراضي والمرافق، والمهندس حازم عنان نائب رئيس الهيئة، والمهندس تيسير ممدوح رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، والمهندس أحمد عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات.



كما شارك من المحافظة: الأستاذ أحمد دسوقي مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، الدكتورة منى حميدة مدير عام الشئون المالية، والمهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الأستاذة سلمى فتحي مدير مكتب خدمة المستثمرين، والأستاذ عماد ربيع مدير عام المالية بالديوان العام، والأستاذة دعاء هلال مدير كوم أبو راضي الصناعية، والأستاذ أحمد سعد مدير بياض العرب الصناعية، بالإضافة إلى ممثلي جمعيات مستثمري المنطقتين.

أكد المحافظ خلال الاجتماع أن محافظة بني سويف أصبحت واحدة من المحافظات الصناعية الواعدة بفضل ما شهدته من تطوير نوعي في البنية التحتية والمحاور الجديدة التي عززت من موقعها الاستثماري، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين الأجهزة التنفيذية والجهات الصناعية والمستثمرين لتعظيم الاستفادة من المقومات المتاحة داخل المناطق الصناعية، ومشددا على أهمية المشاركة الفاعلة من القطاع الخاص في وضع رؤية تطوير المناطق الصناعية ودعم جهود تنفيذها.



وشدد المحافظ على أن الدولة، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا متزايدًا بدعم المستثمرين وإزالة العقبات أمامهم، مؤكدًا أهمية أن تكون رؤية تطوير المناطق الصناعية نابعة من الاحتياجات الفعلية للمصانع والشركات وبما يتوافق مع متطلبات التوسعات المستقبلية، خاصة في مجالات الكهرباء، والصرف الصناعي، والغاز الطبيعي، والطرق الداخلية.

وأكد ممثلو وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية أن الوزارة تعمل وفق خطة مرحلية لحل التحديات التي تواجه المستثمرين، وأن تطوير المناطق الصناعية يمثل أولوية قومية لتعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة المحلي، مشيرين إلى أن تطوير المناطق الصناعية لن يتحقق بالشكل الأمثل إلا من خلال شراكة حقيقية مع جمعيات المستثمرين باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والمصانع، والمسئولة عن نقل المقترحات والاحتياجات على أرض الواقع.

ومن جانبهم، أثنى ممثلو جمعيات المستثمرين بمحافظة بني سويف على مبادرة المحافظ لعقد هذا الاجتماع التنسيقي، مؤكدين أن فتح قنوات تواصل مباشرة مع الأجهزة التنفيذية ينعكس إيجابًا على سرعة الاستجابة لمطالب المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، ومبدين استعدادهم الكامل للتعاون في تنفيذ خطة التطوير خاصة في ملفات المرافق الأساسية والخدمات التشغيلية.

وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى مقترحات رؤساء المناطق الصناعية وممثلي الشركات بشأن آليات رفع كفاءة المرافق الأساسية ودعم خدمات المرافق، على أن يتم وضع خطة تنفيذية محددة المدة، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الاستدامة في تطوير المناطق الصناعية.