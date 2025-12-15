غلق كيان غير مرخص يمارس نشاطا تعليميا وضبط عربات تلقي مخلفات بالطريق العام في العمرانية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حي العمرانية في تنفيذ حملة موسعة لضبط المخالفات بنطاق الحي لإحكام السيطرة على الشارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحملة تشميع ورفع محتويات كيان تعليمي مخالف غير مرخص بشارع سيف النصر المتفرع من شارع الشعب، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين عليه .

وأسفرت الحملة عن ضبط عربات كارو من شارع الثلاثيني كانت تُستخدم في إلقاء المخلفات بالطرق العامة بما يساهم في الحفاظ على النظافة العامة والحد من التلوث البيئي.

وشهدت الحملة متابعة من اللواء أحمد جلال رئيس حي العمرانية وبالتعاون مع شرطة المرافق والإدارات المعنية .