237 محضرًا في أسبوع.. بني سويف تشن حملات مكثفة على الأسواق والمخابز

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.



جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 18حتى 24 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير عام مديرية التموين، استمرار تشديد الرقابة علي الأسواق والمحلات العامة والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات المواد البترولية والجزارين والبدالين التموينيين وكافة الأنشطة التجارية بدائرة المحافظة والتحقق من مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

حيث أشار التقرير إلى استمرار الحملات المكثفة على المخابز والأسواق والمنشآت التموينية والتجارية، والتي أسفرت عن تحرير 237محضرًا متنوعا، شملت (٢٥) مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة،(٦٥) مخالفات لإنتاج خبز ناقص الوزن.،(٣١) مخالفة لعدم وجود قائمة البیانات ومواعید التشغیل، (٣٥) مخالفات لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين،(٣٠) مخالفات لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، (١١) مخالفة لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، (٥) مخالفة لعدم وجود ميزان معتمد بالمخبز ، (١) مخالفة عدم وجودة ماكينة صرف الخبز بالمخبز، (١) مخالفة للتوقف الكلي عن الإنتاج بدون إذن ،(٣٠) مخالفة للتصرف في جزء من حصة المخبز من الدقيق البلدي الدعم بالسوق السوداء بغرض التربح الغير مشروع وقد بلغت الكمية التي تم التصرف فيها عدد (٤٥٥) جوال دقیق بلدي مدعم عبوة ٥٠ کجم للجوال، (٣) جنح ضد المسئولين عن مخابز بلدية لتجميعهم دقيق بلدي مدعم لغرض بيعه بالسوق السوداء والتربح الغير مشروع منه حيث تم ضبط والتحفظ على كمية أجمالية قدرها (١٤) جوال دقيق بلدي مدعم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على جهات التحقيق للتصرف

وأوضح التقرير أنه تم صرف 100% من المقررات التموينية للبدالين التموينيين عن شهرأكتوبر الجاري، وخلال الحملات الميدانية، تم تحرير 22مخالفة متنوعة، شملت 5محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، و3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و14 محضرًا لتجار تموينيين بسبب الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية

وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، أسفرت الحملات المشتركة عن تحرير أكثر من 100 محضرًا لمخالفات تموينية متنوعة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط أحد الأوكار التي يتم فيها ذبح المواشي خارج المجازر الحكومية المرخصة ودون توافر اية اشتراطات صحية أو بيئية حيث تم ضبط عجلين مذبوحين وجاهزين للسلخ والبيع للجمهور وتم التحفظ على ضبط والتحفظ علی کمیة قدرها ٦٠٠ كجم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم تحرير جنحة ضد أحد المسئولين عن المخابز السياحية لإنتاجه خبز سياحي والبيع بسعر أزيد من الأوزن والأسعار المقررة طبقاً للقرارات التموينية المنظمة لذلك و تحریر عدد (١) جنحة ضد المسئولین عن أحد مخازن التبغ والمعسل لحیازته معسل مجهول المصدر والتحفظ على كمية إجمالية قدرها ١٥٠٠ كجم

في مجال مكافحة الغش التجاري وضبط السلع المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو الاستخدام تم تحریر عدد (٣) جنحة مختلفة وتم ضبط والتحفظ عدد كمية من المنتجات الغذائية والمعلبات وحلوى الأطفال منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونیة ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف

وفي مجال ضبط وحظر تداول السلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية سواء السلع الغذائية أو غير الغذائية ولعدم وجود الفواتير الدالة علی مصدر هذه السلع و کذلك لعدم تدوین البیانات الأساسية علی هذه السلع تم تحرير عدد (٤) جنحة ضد المسئولين عن الأنشطة التجارية لحيازة وعرض وبيع سلع مجهولة المصدر وغیر مطابقة للمواصفات القياسية وتم ضبط والتحفظ على ( (١٢) عبوة خل طعام ،(٧٥) كجم كبدة مجمدة ، (١٠٠) كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدروتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف .

كما تم تحرير عدد (١) جنحة ضد أحد مراكز تصنيع منتجات الأجبان لاستخدامه ألبان فرز بها شوائب وحشرات ميتة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط والتحفظ على كمية قدرها طن ألبان فرز واتخاذ الإجراءات القانونیة ضد المخالف والعرض على النيابة العامة للتصرف ـ وتم تحرير عدد (٣) جنح ضد المسئولين عن محلات بيع السجائر والأدخنة لحيازتهم سجائر مستوردة مجهولة المصدر ومهربة داخل البلاد بطرق غير شرعية وغير مسدد عنها الضرائب المستحقة لمیزانیة الدولة وتم ضبط والتحفظ علی كمية قدرها (١٠٠) علبة سجائر مستوردة متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

بجانب تحرير (١١) جنحة ضد جزارين لقيامهم بحيازة وعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتم ضبط والتحفظ على كمية إجمالية قدرها (١٠٠) کجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر واتخاذ الإجراءات القانونیة ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف ، و تحرير عدد (٥) جنح ضد المسئولين عن إدارة الأنشطة التجارية لقيامهم ببدء وممارسة الأنشطة دون الحصول علی ترخيص أو استخراج سجل تجاري من الجهات المختصة.

وفي مجال المواد البترولية والرقابة محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز تم تحرير ( جنحة ضد أحد التجاري لقيامه بحيازة وبيع اسطوانات بوتاجاز بالسوق السوداء ودون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة وتم ضبط والتحفظ على كمية قدرها (٥٠) اسطوانة بوتاجاز منزلية واتخاذ الإجراءات القانونية ، وجنحة ضد أحد المسئولين عن إدارة طلمبة رصيف غير مرخصة وعدم حصوله على موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول للعمل في مجال المواد البترولية والحصول على مواد بترولية في غير الأحوال المصرح بها وتم ضبط والتحفظ على (١٠٠) لتر سولار ،و (٨) جنح للمسئولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية، و(٣) جنح للمسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم انتظام القيد بالسجل، بالإضافة إلى (٤) جنحة للمسئولين عن مستودعات بوتاجاز لعدم الإعلان عن البيانات على واجهة المستودع، و(١١) تم تحرير عدد (٢٣) جنحة ضد المسئولين إدارة محلات سلع غذائية وغير غذائية لعدم قيامهم بالإعلان عن أسعار البيع لجمهور المستهلکین بشکل واضح سواء بقائمة أسعار موحدة أو وضع کروت أسعار علی المنتجات المعروضة، و تحرير عدد (٢٩) جنحة ضد المسئولين عن إدارة وتشغيل محلات السلع الغذائية والجزارين لعدم استخراج شهادات صحية سارية تفيد الخلو من الأمراض الخطرة والمعدية

وفي مجال مكافحة الغش التجاري:تم تنظيم حملات تموينية بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري للمرور على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وتجار المواد الغذائية بدائرة المحافظة لمراقبة الأسواق والتأكد من التزام التجار بتنفيذ القوانين والقرارات التموینیة، حيث تم سحب عدد (٤) عينات غذائية وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار تقریر عما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه وعما إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية من عدمه، و سحب عدد (٤) عينات غير غذائية وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار تقریر عما إذا کانت مطابقة للمواصفات القیاسیة وصالحة للاستخدام من عدمه

وفي ملف مشروع جمعيتي تضمن التقرير الإشارة إلى متابعة المتقدمين الذين انطبقت عليهم الشروط المتقدمين للمشروع والمستوفين كافة شروط المشروع للمتقدم والمنفذ خلال المرحلة الخامسة من المشروع أو المراحل السابقة في استكمال إجراءات بدء المشروع وتشغيل المنفذ ، حيث بلغ عدد المنافذ التي تم افتتاحها بمشروع جمعيتي بدائرة الحافظة (٢٤٢) منفذ







